Turtle Beach VelocityOne Flight: Meistverkaufte Controller für Flugsimulationen

Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach gibt heute bekannt, dass sein VelocityOne Flight Universal Control System im Jahr 2022 den größten Marktanteil im Segment für Flugsimulations-Controller auf sich vereinigt hat.

Laut den Daten der NPD Group, die den Verkauf von Einzelhandelsprodukten der US-amerikanischen Gaming-Industrie erfasst, war das „Designed for Xbox“ VelocityOne Flight von Turtle Beach im Jahr 2022 der meistverkaufte Controller für Flugsimulationen in den USA. Darüber hinaus war das Steuerungssystem den Daten von GfK Entertainment zufolge der meistverkaufte Joystick in Großbritannien (gemessen am Umsatz).

„Das VelocityOne Flight beindruckt die Flight Sim Community seit dessen Vorstellung auf der E3 im Jahr 2021 und wir freuen uns riesig darüber, dass es im ersten vollen Verkaufsjahr zum meistverkauften Produkt seiner Kategorie in den USA und Großbritannien wurde“, sagt Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation. „Mit dem VelocityOne Flight hat Turtle Beach die Kategorie der Controller für Flugsimulationen neu definiert. Zudem haben wir vor Kurzem das immersive VelocityOne-Erlebnis mit dem neuen VelocityOne Rudder und dem VelocityOne Stand sowie dem VelocityOne Flightstick weiter ausgebaut. Jedes dieser neuen Produkte folgt einem ähnlichen Weg und erntet viel Lob aus der Community, Top-Bewertungen und Auszeichnungen.“

Das VelocityOne Flight wurde erstmals im Jahr 2021 auf der E3 vorgestellt und erhielt dort mehrere „Best of Show“-Awards. Das frühe Lob für den Controller zog nach dessen Markteinführung im November 2021 Top-Rezensionen und weitere Auszeichnungen nach sich. Zu dieser Zeit war das VelocityOne Flight eines der am häufigsten vorbestellten Produkte von Turtle Beach.

Die VelocityOne-Produkte von Turtle Beach wurden in Zusammenarbeit mit Luftfahrtingenieuren und Piloten entwickelt. Das engagierte Turtle Beach-Team verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung vieler erstklassiger Flug- und Rennsimulations-Controller. Das VelocityOne Flight, das VelocityOne Rudder, der VelocityOne Stand und der VelocityOne Flightstick sind derzeit unter www.turtlebeach.com und bei teilnehmenden Händlern weltweit erhältlich.

Das VelocityOne Flight ist zu einer UVP von 279,99 €, die VelocityOne Rudder und der VelocityOne Stand sind zu einer UVP von 299,99€ bzw. 199,99 € und der VelocityOne Flightstick ist für zu einer UVP 129,99 € erhältlich.