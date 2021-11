Turtle Beach VelocityOne Flight: Weltweite Markteinführung gestartet

Turtle Beach gibt die weltweite Markteinführung des preisgekrönten VelocityOne Flight Steuerungssystems für Flugsimulationen bekannt. Der VelocityOne Flight wurde bei seiner Ankündigung auf der E3 2021 von Android Authority mit dem Prädikat „Best of Show“ ausgezeichnet.

Anfang des Monats waren die Vorbestellungen auf www.turtlebeach.com weltweit in weniger als einer Stunde ausverkauft, in Schlüsselmärkten wie den USA, Großbritannien und Deutschland sogar in weniger als 15 Minuten. Die Vorbestellungen sind inzwischen ausgeliefert worden, und die verbleibenden VelocityOne Flight Einheiten, die für die Markteinführung am 14. November 2021 reserviert wurden, waren in den USA und anderen Märkten ebenfalls innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

„Auszeichnungen gleich zum Start und ein zweimaliger Ausverkauf des Produkts auf www.turtlebeach.com unterstreichen den beeindruckenden Einstieg von Turtle Beach in den Markt für Flugsimulations-Hardware“, so Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation. „Die extrem hohe Begeisterung und Nachfrage nach dem VelocityOne Flight zeigt, dass wir das Flugsteuerungssystem geliefert haben, welches sich Enthusiasten wünschen. Das integrierte Steuerhorn, der Schubquadrant, das Trimmrad und die umfangreichen Steuerelemente bieten ein umfassendes Kontrollsystem für erfahrene Fans von Flugsimulationen sowie eine einfache Plug-and-Play-Bedienung für neue Enthusiasten.“

VelocityOne Flight wurde in Zusammenarbeit mit Luftfahrtingenieuren und Piloten sowie einem engagierten Turtle Beach Team entwickelt, das auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung vieler erstklassiger Flug- und Rennsimulations-Controller zurückblicken kann.

VelocityOne Flight bietet ein realistisches, authentisches und modernes Flugerlebnis für Xbox und PC und ist das perfekte All-in-One-Flugcontroller-System, um den Microsoft Flight Simulator 2020 auf der Xbox Series X|S zu erleben. Piloten und Flugsimulator-Enthusiasten können VelocityOne Flight unter www.turtlebeach.com und bei teilnehmenden Händlern weltweit bestellen. Die anfänglichen Mengen waren noch begrenzt und alle, die kein Glück hatten, können sich von Turtle Beach per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald der VelocityOne Flight wieder verfügbar ist.

Der VelocityOne Flight bietet eine intuitive und realistische Steuerung und gibt Nutzern aller Erfahrungsstufen ein umfangreiches System an die Hand, um den Nervenkitzel des Fliegens zu erleben. Ein originalgetreues 180°-Steuerhorn mit integrierter Rudersteuerung ermöglicht die präzise Führung eines jeden Flugzeugs.

Der im Lieferumfang enthaltene modulare Schubquadrant mit Trimmrad, Doppelhebel- und Vernier-Steuerung sowie austauschbaren Schubhebeln bietet Fliegern am Boden bessere Anpassungsmöglichkeiten und ein realistisches Flugerlebnis für leichte als auch schwere Flugzeuge. Eine einfache USB-Verbindung ermöglicht den Nutzern eine unkomplizierte Einrichtung, egal ob auf einer Xbox-Konsole oder unter Windows 10. Der VelocityOne Flight ist ab sofort zu einem UVP von 379,99 € erhältlich.