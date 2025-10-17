Turtle Beach: Afterglow Ignite Wired RGB und Rematch Advanced erhältlich

Die neuen kabelgebundenen Turtle Beach Xbox-Controller Afterglow Ignite Wired RGB und Rematch Advanced sind jetzt erhältlich.

Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach gibt bekannt, dass seine neuen für Xbox designten Controller ab sofort erhältlich sind.

Die vier neuen Farbvarianten – Blue Kitsune, Cotton Candy, Kyoto Bloom und Dark Cosmos – des Turtle Beach Rematch Advanced Wired Controllers wurden für Xbox und Windows entwickelt und verfügen entweder über ein im Dunkeln leuchtendes oder ein linsenförmiges Design.

Darüber hinaus verwandelt sich der Turtle Beach Afterglow Ignite Wired RGB Controller von einem mattschwarzen Standard-Look in ein von Zeitmaschinen inspiriertes Design, sobald er angeschlossen und eingeschaltet wird. Anpassbare RGB-Beleuchtungszonen und Effekte sorgen für einen persönlichen Look.

„Unsere neuesten Xbox-Controller bieten eine Balance zwischen Innovation, Präzision und Stil“, so Cris Keirn, CEO der Turtle Beach Corporation. „Diese Produkte sind auf Leistung ausgelegt, von der dynamischen RGB-Brillanz des Afterglow Ignite bis hin zu den Designs unserer Rematch Advanced Wired Controller.“

Die Spieler verleihen ihrem Stil mit vier neuen auffälligen Farbvarianten des Turtle Beach Rematch Advanced Wired Gaming Controller für Xbox und PC einen neuen Look. Das „Blue Kitsune“-Design zeigt fließende Fuchsbilder in sanften Blautönen, inspiriert vom mythischen Gestaltwandlerfuchs aus der japanischen Folklore.

Eine brandneue Funktion der Rematch-Controller von Turtle Beach: Sobald Gamer den Controller an ihre Xbox Series X|S, Xbox One oder an ihren Windows-PC anschließen, können sie sehen, wie der Controller automatisch in einem blauen hellen Schein aufleuchtet.

Das Design der Farbvariante „Cotton Candy“ leuchtet im Dunkeln, nachdem es dem Licht ausgesetzt wurde.

Die linsenförmigen Designs der Farbvarianten „Kyoto Bloom“ und „Dark Cosmos“ verändern sich, wenn sich die Spieler bewegen, und offenbaren aus verschiedenen Blickwinkeln neue Looks, die dem Setup ein neues Finish verleihen.

Neben dem neuen Design verfügt der Turtle Beach Rematch Advanced Wired Controller für Xbox und PC über Hall-Effekt-Haarauslöser mit 2-Stufen-Einstellung, die Präzision gewährleisten, sowie zuweisbare Schnellzugriffstasten auf der Rückseite, die blitzschnelle Reaktionen ermöglichen.

Die Spieler behalten die Kontrolle mit strukturierten Griffen, Daumensticks und Triggern für verbesserte Genauigkeit. Mit den integrierten D-Pad-Audiosteuerungen und einer Schnellschaltfläche zum Stummschaltern des Mikrofons können die Einstellungen angepasst werden, ebenso kann das Spielerlebnis mit der kostenlosen Control Hub-App weiter umgestellt werden.

Afterglow Ignite Wired RGB Gaming Controller

Das Spielerlebnis kann ebenfalls mit dem für Xbox entwickelten Turtle Beach Afterglow Ignite Wired RGB Gaming Controller verändert werden. Seine Frontblende bleibt bis zum Einschalten dezent und offenbart dann ein von Zeitmaschinen inspiriertes Design mit sieben Beleuchtungszonen und vier dynamischen Effekten.

Gamer können die RGB-Beleuchtung direkt am Controller einstellen oder mit der Control Hub-App noch weitere Anpassungen vornehmen. Der Controller ist für Komfort und Präzision entwickelt und verfügt über echte Hall-Effekt-Hair-Trigger mit 2-Stufen-Funktion, zwei belegbare Rücktasten und ein 3 m langes USB-C-Kabel für unterbrechungsfreies Spielen.

Eine integrierte 3,5-mm-Headset-Buchse und D-Pad-Audiosteuerung sorgen für ein immersives Spielerlebnis.

Alle fünf neuen kabelgebundenen Xbox-Controller sind ab sofort unter www.turtlebeach.com und bei teilnehmenden Händlern weltweit erhältlich. Die neuen Farbvarianten des Turtle Beach Rematch Advanced Wired Controllers sind zum UVP von 39,99 € erhältlich. Der Turtle Beach Afterglow Ignite Wired RGB Controller ist zum UVP von 49,99 € erhältlich.