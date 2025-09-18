Turtle Beach: Neue Afterglow Ignite Wired RGB und Rematch Advanced Controller vorgestellt

Turtle Beach stellt neue Designs für Xbox Controller der Reihe Afterglow Ignite Wired RGB und Rematch Advanced vor.

Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach stellt eine Reihe neuer Gaming-Controller vor. Für Xbox und Windows gibt es vier neue Farbvarianten für den Turtle Beach Rematch Advanced Wired Controller für Xbox. Die neuen Farbvarianten verfügen entweder über im Dunkeln leuchtende oder lentikuläre Designs und heißen „Blue Kitsune“, „Cotton Candy“, „Kyoto Bloom“ und „Dark Cosmos“.

Ebenfalls für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-PCs erhältlich ist der Turtle Beach Afterglow Ignite Wired RGB Controller für Xbox, der sich von einem standardmäßigen mattschwarzen Erscheinungsbild zu etwas Besonderem verwandelt, sobald er angeschlossen und eingeschaltet wird. Der Controller verfügt über mehrere RGB-Beleuchtungszonen und Effekte sowie ein von Zeitmaschinen inspiriertes Design.

Turtle Beach Rematch Advanced Wireless Controller for Xbox

Spieler können ihren Stil mit vier neuen, auffälligen Farbvarianten des für Xbox designten Turtle Beach Rematch Advanced Wired Gaming Controllers für Xbox und PC aufpeppen. Das „Blue Kitsune“-Design zeigt fließende Fuchsbilder in sanften Blautönen, inspiriert vom mythischen Gestaltwandlerfuchs aus der japanischen Folklore.

Eine neue Funktion der Rematch-Controller von Turtle Beach: Sobald Gamer den Controller an ihre Xbox Series X|S, Xbox One oder ihren Windows-PC anschließen, können sie zusehen, wie die Magie zum Leben erwacht. Der „Blue Kitsune“-Controller leuchtet automatisch auf und erhellt das Design mit einem blauen Schein.

Das im Dunkeln leuchtende Design der Farbvariante „Cotton Candy“ wertet jedes Gaming-Setup auf, bietet erstklassige Leistung und leuchtet im Dunkeln.

Die lentikulären Designs der Farbvarianten „Kyoto Bloom“ und „Dark Cosmos“ verändern sich, wenn sich die Spieler bewegen, und offenbaren aus verschiedenen Blickwinkeln auffällige neue Looks, die Setups ein besonderes Finish verleihen.

Der Turtle Beach Rematch Advanced Wired Controller für Xbox und PC verfügt über echte Hall-Effekt-Hair-Trigger mit 2-Stufen-Einstellung, die Präzision gewährleisten sowie zuweisbare Schnellzugriffstasten auf der Rückseite, die blitzschnelle Reaktionen ermöglichen.

Spieler behalten die Kontrolle mit strukturierten Griffen, Daumensticks und Triggern für verbesserte Genauigkeit. Mit den integrierten D-Pad-Audiosteuerungen und einer Schnellschaltfläche zum Stummschalten des Mikrofons können Spieler die Einstellungen im Handumdrehen anpassen. Mit der kostenlosen Control Hub-App kann das Spielerlebnis weiter angepasst und verbessert werden.

Turtle Beach Afterglow Ignite Wired RGB-Gaming-Controller für Xbox

Spieler können ihr Spielerlebnis auf Xbox und PC mit dem für Xbox entwickelten Turtle Beach Afterglow Ignite Wired RGB-Gaming-Controller aufwerten. Seine elegante Frontblende bleibt bis zum Einschalten dezent und offenbart dann ein lebhaftes, von einer Zeitmaschine inspiriertes Design mit sieben Beleuchtungszonen und vier dynamischen Effekten.

Gamer können die RGB-Beleuchtung direkt am Controller einstellen oder mit der Control Hub-App noch weitergehende Anpassungen vornehmen.

Der Controller wurde für Komfort und Präzision entwickelt und verfügt über echte Hall-Effekt-Hair-Trigger mit 2-Stufen-Funktion, zwei belegbare Rücktasten und ein 3 m langes USB-C-Kabel für unterbrechungsfreies Spielen. Eine integrierte 3,5-mm-Headset-Buchse und D-Pad-Audiosteuerung sorgen für ein immersives Spielerlebnis.

Alle neuen Controller können unter www.turtlebeach.com und bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden und sind ab dem 12. Oktober 2025 erhältlich. Die neuen Farbvarianten des Turtle Beach Rematch Advanced Wired Controller für Xbox sind zum UVP von 39,99 € erhältlich. Der Turtle Beach Afterglow Ignite Wired RGB Controller für Xbox ist zum UVP von 49,99 € erhältlich.