Turtle Beach: Scout Air und ROCCAT SYN Buds Air Gaming-EarBuds vorgestellt

Turtle Beach und ROCCAT haben heute die brandneuen kabellosen Gaming-Earbuds Scout Air und SYN Buds Air vorgestellt, die auch für das Spielen unterwegs via Project xCloud bestens geeignet sind.

Entwickelt für mobile Konsolen- und Computerspieler und Fans beider Brands, sind sowohl die Turtle Beach Scout Air als auch die ROCCAT SYN Buds Air mit iOS, Android und anderen Bluetooth-fähigen Geräten wie Nintendo Switch, Windows PCs und Mac kompatibel.

Beim Zocken unterwegs hilft der Game-Mode der Scout Air und SYN Buds Air mit einer geringen Latenz von nur 60 ms bei der entscheidenden Audioerkennung im Spiel. Die Earbuds bieten zudem eine Akkulaufzeit von insgesamt 20 Stunden und sind nach IPX4 schweiß- und wasserresistent, sodass das Hören von Musik oder Podcasts auch beim Training zwischendurch kein Problem darstellt.

Die Dual-Mikrofon-Technologie sorgt für klare Spracheingabe, und die mitgelieferten Sets verschiedener Ohreinsätze bieten einen bequemen Sitz bei langen Gaming-Sessions.

Funktionen wie anpassbare Touch-Bedienelemente, die einfache Auswahl von EQ-Voreinstellungen oder die Aktivierung des Game-Modes mit niedriger Latenz und die Kontrolle des Akkustatus sind über die Audio-Hub-App von Turtle Beach für das Scout Air und via SYN Buds Air-App von ROCCAT verfügbar.

Die kabellosen Ohrhörer Scout Air von Turtle Beach und SYN Buds Air von ROCCAT können ab heute unter www.turtlebeach.com bzw. www.roccat.com sowie bei teilnehmenden Händlern weltweit zu einem UVP von 99,99 Euro vorbestellt werden.

Beide Versionen werden am 21. März 2022 bei teilnehmenden Händlern weltweit erhältlich sein.

Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation, sagte: „Der Markt für Mobile Gaming wächst 2021 auf fast 100 Milliarden US-Dollar an und wir bauen unser Portfolio an Mobile-Gaming-Produkten weiter aus, damit auch Gamer auf iOS, Android und Nintendo Switch die Vorteile von Turtle Beach und ROCCAT nutzen können. In dieser Turtle Beach & ROCCAT präsentieren die Scout Air & Syn Buds Air Wireless Earbuds Seite 2 / 4 expandierenden Kategorie liefern Scout Air und SYN Buds Air Top-Audioqualität, einen klaren Klang und Komfort auf einem Niveau, das den hohen Ansprüchen von mobilen Konsolen- und Computerspielern gerecht wird.“