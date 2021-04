Twelve Minutes: Theme-Song zum Echtzeit-Thriller veröffentlicht

Zu Twelve Minutes gibt es zwar noch immer kein genaues Release-Datum, aber bis zur Veröffentlichung, die definitiv noch in diesem Jahr stattfinden soll, kann dem Theme-Song zum Echtzeit-Thriller gelauscht werden.

Die beruhigende, aber trotzdem Spannung vermittelnde Titel-Song von Neil Bones wurde jetzt vorgestellt und könnt ihr euch hier anhören:

While debugging, I often have the game's Main Menu open and end up listening to its song for hours on end. It has a soothing texture to it and, at the same time, conveys the tension/mood we want. I thought about sharing it. By @_neilbones:https://t.co/zXfRvU0tup

— Twelve Minutes (@12minutesgame) April 17, 2021