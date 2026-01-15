Twisted Pixel: Meta schließt mehrere Studios

In den vergangenen Stunden wurde bekannt, dass Meta mehrere seiner Studios geschlossen hat, darunter Twisted Pixel, bekannt für Splosion Man, sowie Sanzaru Games, das mit Asgard’s Wrath große Erfolge im VR-Bereich feierte.

Auch Armature ist von den Maßnahmen betroffen. Zahlreiche Entwickler berichten inzwischen öffentlich, dass sie im Zuge dieser Entscheidungen entlassen wurden.

Meta bestätigte die Schließungen und verweist auf eine strategische Neuausrichtung. Ein Sprecher erklärte, dass das Unternehmen bereits im Vormonat angekündigt habe, Investitionen vom Metaverse-Bereich in den Wearables-Sektor zu verlagern.

Die Einsparungen sollen genutzt werden, um das Wachstum im Wearables-Segment im laufenden Jahr zu unterstützen.

Für die betroffenen Studios bedeutet dieser Schritt das Ende ihrer bisherigen Arbeit unter dem Meta-Dach. Die öffentlichen Reaktionen der Entwickler verdeutlichen, dass die Umstrukturierungen weitreichende Folgen für die Teams haben, die in den vergangenen Jahren maßgeblich an Metas VR-Projekten beteiligt waren.