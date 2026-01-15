Twisted Pixel: Meta schließt mehrere Studios

In den vergangenen Stunden wurde bekannt, dass Meta mehrere seiner Studios geschlossen hat, darunter Twisted Pixel, bekannt für Splosion Man, sowie Sanzaru Games, das mit Asgard’s Wrath große Erfolge im VR-Bereich feierte.
Auch Armature ist von den Maßnahmen betroffen. Zahlreiche Entwickler berichten inzwischen öffentlich, dass sie im Zuge dieser Entscheidungen entlassen wurden.
Meta bestätigte die Schließungen und verweist auf eine strategische Neuausrichtung. Ein Sprecher erklärte, dass das Unternehmen bereits im Vormonat angekündigt habe, Investitionen vom Metaverse-Bereich in den Wearables-Sektor zu verlagern.
Die Einsparungen sollen genutzt werden, um das Wachstum im Wearables-Segment im laufenden Jahr zu unterstützen.
Für die betroffenen Studios bedeutet dieser Schritt das Ende ihrer bisherigen Arbeit unter dem Meta-Dach. Die öffentlichen Reaktionen der Entwickler verdeutlichen, dass die Umstrukturierungen weitreichende Folgen für die Teams haben, die in den vergangenen Jahren maßgeblich an Metas VR-Projekten beteiligt waren.
Is wohl krass anders verlaufen als geplant beim Zuckerberg 😅 mies das et soviele getroffen hat un so plötzlich
finde es echt schade
Selbst habe ich dazu nahezu keinen Bezug. Aber schade für Fans und Mitarbeiter. Letzteren alles gute.
Die haben richtig gute Arcade Spiele für die 360 gemacht.
Die sind auch alle AWK.
Ich kann dir Comic Jumper nur ans Herz legen. Das ist richtig richtig gut und unfassbar kreativ und witzig. Vom Humor ist es wie Deadpool nur halt vor den Filmen und es ist wirklich unfassbar witzig.
„Meta bestätigte die Schließungen und verweist auf eine strategische Neuausrichtung.“
Ja, mit diesem Spruch kann man das wohl leicht rechtfertigen. Das zeigt auch wieder das VR noch lange nicht marktreif ist oder als Massenware angesehen werden kann. Hier die Studios geschlossen, Playstation VR ist ja auch gefloppt. Dauert noch etwas bis wir Ready Player One durchspielen können.
Ready Player One wäre so abnormal geil das richtig spielen zu können.
Oder auch Sword Art Online wäre der Hammer 😀
In der Tat, das wäre schon krass. Wird aber denke ich noch ein halbes Jahrhundert dauern, mindestens.
Zuerst Ubisoft, jetzt Meta….
Das Jahr ist schon wieder gefüllt mit Studioschließungen.
Sehr schade um die ganzen Studios. Vor allem haben die gute Arbeit geleistet. Sanzaru Games haben zumindest lt. Kritiker ein tolles Spiel hingelegt. Mehr können Sie nicht machen, wenn Sie für eine Nische entwickeln. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn die ganze Spiele zeitversetzt auch auf Steam gekommen wären. Dort ist die VR Spielergemeinschaft ja mit am größten.
Hab ehrlich gesagt keinen Bezug zu den Studios. Das ein oder andere Game sagt mir vllt was von Namen her aber mehr auch nicht.
Es ist schon ein wenig schade das VR nur ein Nischenmarkt ist. Gran Turismo 7 ist mit der PSVR 2 eine ganz neue Erfahrung.
Aber es gibt halt eine Menge Probleme wie Motion Sickness, hohe Anschaffungskosten und großer Hardwarehunger.
Für mich persönlich gibt auf der PS5 Gottseidank genug VRSpiele. Dabei sind auch ewige Titel wie Walkaround Minigolf, Beatsaber, NoManSky und GT7.
Aber für Simulationen gibt es nichts besseres wie VR.
Boa ne. Twisted Pixels war richtig gut auf der 360.
Schade das Microsoft die damals abgegeben hat. :-/
Comic Jumper, Explosion Man und Mrs. Explosion Man kann ich nur empfehlen. Das sind richtige Perlen. Die Spiele sind auch alle AWK.
Besonders Comic Jumper kann ich jedem ans Herz legen, der auf Brawlers steht. Das Spiel ist was die Level angeht super kreativ und die Achievements sind gut machbar.
Das ist aber wirklich sehr schade! Ich habe in letzter Zeit sogar 2 Titel von Twisted Pixel gespielt: LocoCycle und Marvel’s Deadpool VR. Beide Spiele haben mir sehr gut gefallen.