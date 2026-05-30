Twitch: 1440p-Streams, Dual-Format-Streaming und neue Creator-Features angekündigt

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Im Rahmen der Eröffnungszeremonie der TwitchCon Europe 2026 in Rotterdam hat Twitch zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen für Zuschauer, Streamer und Communitys vorgestellt. Die Ankündigungen reichen von technischen Upgrades über neue Monetarisierungsmöglichkeiten bis hin zu erweiterten Community-Features.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem neuen Dual-Format-Streaming. Ab dem kommenden Monat können Creator ihre Inhalte gleichzeitig im klassischen horizontalen Format und in einer vertikalen Version übertragen. Mobile Nutzer erhalten dadurch eine optimierte Darstellung, während Desktop-Zuschauer weiterhin die gewohnte Ansicht nutzen.

Darüber hinaus erweitert Twitch seine technische Infrastruktur und führt im Juni die Unterstützung für 2K-Streams (1440p) für alle Partner und Affiliates ein. Zusammen mit höheren Bitraten soll dies die Bildqualität deutlich verbessern.

Auch beim Entdecken von Inhalten setzt Twitch auf neue Funktionen. Mit den sogenannten Stream Summaries erhalten Zuschauer künftig automatisch generierte Zusammenfassungen laufender Streams, um schnell auf den aktuellen Stand zu kommen. Zusätzlich werden Benachrichtigungen erweitert, damit Creator ihre Community gezielter über wichtige Momente informieren können.

Im Bereich Clips investiert Twitch ebenfalls weiter. Auto Clips erstellen künftig automatisch kurze Highlights aus Streams und versehen diese direkt mit Untertiteln. Ergänzt wird dies durch neue Story-Funktionen, Stream-Rückblicke sowie eine stärkere Einbindung von Clips in die Plattform.

Für Creator wurden zahlreiche neue Möglichkeiten zur Monetarisierung angekündigt. Dazu gehören Creator Badge Drops, Mythic Trains, Creator Sponsorships sowie die Ausweitung der Bounty-Board-Kampagnen auf Affiliates über Open-Invite-Programme. Gleichzeitig baut Twitch Gameplay Ads und Streamer-geführte Werbeaktionen weiter aus.

Auch Zuschauer erhalten neue Funktionen. Tier-2- und Tier-3-Abonnenten können künftig GIFs im Chat verwenden. Zudem wird die Verteilung von Geschenkabonnements über Gift Em All weiter ausgebaut.

Verbesserungen gibt es außerdem bei Twitch Drops, die künftig einfacher auffindbar und verwaltbar sein sollen. Streamer in der Eurozone profitieren gleichzeitig von Änderungen bei SEPA-Auszahlungen, wodurch Währungsumrechnungsgebühren entfallen und Überweisungskosten sinken.

Im Bereich Community und Moderation kündigte Twitch Optimierungen für AutoMod, neue Mod-Anniversaries sowie die Erweiterung der Twitch Unity Guilds an. Neu hinzu kommen spezielle Guilds für asiatische Communitys, Menschen mit Behinderungen sowie indigene Creator.

Zum Abschluss bestätigte Twitch zudem den Austragungsort der nächsten europäischen Hausmesse. Die TwitchCon Europe 2027 findet am 22. und 23. Mai 2027 in Berlin statt.