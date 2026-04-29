Twitch: Amazon testet spielbare Demos direkt über den Stream

Amazon testet derzeit eine neue Funktion, mit der sich Spiele-Demos direkt über Twitch starten lassen, ohne dass ein Download über Plattformen wie Steam erforderlich ist.
Im Rahmen eines Tests wurde eine 20-minütige Demo von Reanimal des Studios Tarsier Studios direkt im Twitch-Stream spielbar gemacht. Games-Journalist Zac Bussey demonstrierte dabei, wie die Demo unmittelbar aus Twitch heraus gestartet werden kann. Nach dem Start erscheint ein Timer, der die verbleibende Spielzeit anzeigt. Sobald dieser abläuft, werden Nutzer direkt zur Steam-Seite des Spiels weitergeleitet.
Laut Bussey wird die Funktion vermutlich über eine cloudbasierte Infrastruktur betrieben, die unter dem Namen GameLift läuft. Er beschreibt das System zudem als eine Art Werbeprodukt, das gezielt zur Spielvermarktung eingesetzt werden könnte.
Amazon Web Services (AWS) betreibt GameLift bereits seit 2016 als Lösung zum Deployen und Skalieren von Multiplayer-Spielen. Im März 2025 wurde mit Amazon GameLift Streams ein Cloud-Gaming-Dienst vorgestellt, der im Januar 2026 auf sechs weitere Regionen ausgeweitet wurde.
Der Dienst ermöglicht das Streaming von Spielen in bis zu 1080p-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde auf jedes Gerät mit Browser-Unterstützung. Die aktuelle Twitch-Integration könnte damit einen weiteren Schritt in Richtung direkter, interaktiver Spielwerbung innerhalb von Livestream-Plattformen darstellen.
Amazon is experimenting with the ability to play games through Twitch.
"Game Lift" is being tested with a 20-minute ReAnimal demo in the USA and Canada on Desktop Web. pic.twitter.com/rbvuQIcNc2
— Zach Bussey 🇨🇦 (@zachbussey) April 22, 2026
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nee habe eh kein Twitch 😅
Twitch hat jeder^^ Du musst ja nur die URL aufrufen. Ist so ähnlich, als wenn du gesagt hättest, dass du kein Google hast 😀
Ich nutze es nicht bzw. werde es nicht tun, aber ich muss schon sagen, dass die Möglichkeiten für Gamer heutzutage wirklich spektakulär sind.
Ich bin mit Demos auf CDs groß geworden, die Spielemagazinen beilagen. Dann ist in den späteren 2000er und 2010er Jahren das ganze Demo-Thema irgendwie ein wenig in der Mottenkiste verschwunden und heute nur noch ein Schatten dessen, was ich von damals in Erinnerung habe. Vielleicht zieht es auch einfach an mir vorbei, who knows.
Demos auf CDs – paaah. Disketten waren der heiße Scheiß. 🙂
„Okay Boomer“ 😀 😀
Brauchst du noch Disketten? Ich hätte da noch so 1000 Stück im Keller in einer Kiste. Noch zehntausend weitere solcher Kisten und du kannst den Day 1 Patch für ein Spiel deiner Wahl archivieren 😀
Nee ich bin froh das diese Zeit zu Ende ist. Denke da aber noch ab und zu an diese Zeit zurück. Jeder mit einem Amiga wird das bestätigen können. Niemand aber auch wirklich niemand hatte zu der Zeit nur Originale in der Diskettenbox. Ein Schulhof ohne Diskettentausch ist faktisch unmöglich gewesen. Hat sich aber auch keiner einen Kopf darüber gemacht, dass man da illegal unterwegs war. Das selbe bei der ersten PS.
Ich kannte niemanden, dessen Playstation nicht „umgebaut“ war.
Gab ja richtige Händler, die das gemacht haben. Natürlich nur „unter der Ladentheke“. Ich weiß noch, wie ich kleiner Scheisser da angerufen und gefragt habe, ob sie mir die Playstation umbauen können und er eher so „EHY, NICHT AM TELEFON“-mäßig reagiert hat 😀 Aber ich konnte gerne im Laden vorbeikommen und man kann mir bestimmt weiterhelfen ;D
Das war so eine Zeit, die hat viele Ähnlichkeiten mit der heutigen Gamepass-Zeit:
Man hat einerseits einfach alles mögliche ausprobiert und gezockt (ich zumindest, war mir egal, was… hauptsache zocken) und man hat quasi für nichts davon bezahlt 😀 Die Entwickler tun mir aus heutiger Sicht leid, aber… hey, von 20 Mark Taschengeld kannste dir keine Originalspiele kaufen 😀
Ich sage nur Bundeswehr, 20 D-Mark und die Konsole konnte plötzlich etwas mehr 🙂 Da habe ich mir das Löten beigebracht und den Kameraden den Einsatz erträglicher gemacht. 🙂 Wilde Zeit damals. Möchte ich nicht missen.
Ich habe meine Spiele aller Konsolengenerationen im Schrank stehen und bemerke immer wieder, wie in meinen Gedanken irgendein Spiel aus der PS1-Ära durch den Kopf fliegt und ich neugierig durch mein Regal schaue, wo es denn liegt… nur um dann festzustellen „oh, stimmt, das hast du ja gebrannt bekommen“ 😀 Original hatte ich ein Tomb Raider und Porsche Challenge, der Rest hatte eine schönen grauen Aufkleber auf der CD mit einem Aufdruck des Titels und kam im Pappschuber daher 😀
Aber hey, seither habe ich so viel Geld für Games und Filme ausgegeben, die Industrie schuldet mittlerweile eigentlich mir einen Dank und nicht anders herum 😛
Gebrannte Spiele? Dazu möchte ich mich nicht äußern. 🙂 Aber mit der Zeit hatte man das Geld und konnte sich dann auch die Spiele kaufen.
Mit „gebrannt bekommen“ meinte ich natürlich auch einfach… öh, ja, natürlich den „heißesten Scheiß“ aus dem Ausland importiert bekommen. Und so. Mit „Original“ ist natürlich die Veröffentlichung auf dem deutschen Markt gemeint.
Huch, man könnte das alles ja ganz anders und natürlich total falsch verstehen, was ich da gerade über längst verjährte potenzielle Straftaten von Grundschulkindern sagte – das war natürlich nicht meine Absicht 😛 😀