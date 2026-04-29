Twitch: Amazon testet spielbare Demos direkt über den Stream

Amazon testet derzeit eine neue Funktion, mit der sich Spiele-Demos direkt über Twitch starten lassen, ohne dass ein Download über Plattformen wie Steam erforderlich ist.

Im Rahmen eines Tests wurde eine 20-minütige Demo von Reanimal des Studios Tarsier Studios direkt im Twitch-Stream spielbar gemacht. Games-Journalist Zac Bussey demonstrierte dabei, wie die Demo unmittelbar aus Twitch heraus gestartet werden kann. Nach dem Start erscheint ein Timer, der die verbleibende Spielzeit anzeigt. Sobald dieser abläuft, werden Nutzer direkt zur Steam-Seite des Spiels weitergeleitet.

Laut Bussey wird die Funktion vermutlich über eine cloudbasierte Infrastruktur betrieben, die unter dem Namen GameLift läuft. Er beschreibt das System zudem als eine Art Werbeprodukt, das gezielt zur Spielvermarktung eingesetzt werden könnte.

Amazon Web Services (AWS) betreibt GameLift bereits seit 2016 als Lösung zum Deployen und Skalieren von Multiplayer-Spielen. Im März 2025 wurde mit Amazon GameLift Streams ein Cloud-Gaming-Dienst vorgestellt, der im Januar 2026 auf sechs weitere Regionen ausgeweitet wurde.

Der Dienst ermöglicht das Streaming von Spielen in bis zu 1080p-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde auf jedes Gerät mit Browser-Unterstützung. Die aktuelle Twitch-Integration könnte damit einen weiteren Schritt in Richtung direkter, interaktiver Spielwerbung innerhalb von Livestream-Plattformen darstellen.

Amazon is experimenting with the ability to play games through Twitch. "Game Lift" is being tested with a 20-minute ReAnimal demo in the USA and Canada on Desktop Web. pic.twitter.com/rbvuQIcNc2 — Zach Bussey 🇨🇦 (@zachbussey) April 22, 2026