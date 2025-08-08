Twitch: Battlefield 6 schlägt fast alle Call of Duty-Rekorde

Call of Duty „is too big to fail“ und man hat keine Angst vor Battlefield 6? Na dann schaut euch mal diese Zahlen an, Activision Blizzard!
Die Beta von Battlefield 6 sorgt aktuell für enorme Aufmerksamkeit auf Twitch. Bereits am ersten Tag erreichte der Shooter einen Spitzenwert von 844.723 gleichzeitigen Live-Zuschauern und übertraf damit nicht nur alle vorherigen Titel der Battlefield-Reihe, sondern auch zahlreiche andere Genre-Größen.
Im Vergleich dazu lagen die bisherigen Spitzenwerte bei Call of Duty: Modern Warfare III bei rund 444.866 Zuschauern und bei Black Ops 6 bei 481.586. Selbst Titel wie Rainbow Six Siege (583.166), Overwatch (634.296), Escape from Tarkov (566.684) und PUBG (597.663) wurden deutlich übertroffen. Nur Call of Duty: Warzone bleibt mit über 1,6 Millionen Zuschauern bislang an der Spitze.
Der hohe Zuschauerandrang wird von einigen der weltweit bekanntesten Streamer getragen, die das Spiel live präsentieren. Da das Wochenende noch bevorsteht, könnte Battlefield 6 weitere Zuschauerrekorde aufstellen und sich womöglich sogar dem Spitzenwert von Warzone nähern. Der starke Start deutet auf ein enormes Interesse an dem Titel hin.
Hier ist eine aktuelle Rangliste der Spitzenzuschauerzahlen auf Twitch via Insider Gaming:
- Call of Duty: Modern Warfare III – 444,866
- Call of Duty: Black Ops 6 – 481,586
- Call of Duty: Black Ops Cold War – 705,050
- Call of Duty: Modern Warfare II – 751,937
- Battlefield 6 – 844,723
- Call of Duty: Warzone – 1,613,626
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh das es einschlägt überrascht mich nicht, aber das es so einschlägt hätte ich nicht gedacht.
Ich mag kein pvp sonst hätte ich auch mal reingeschaut.
Der early acces Code hat bestimmt stark dazu beigetragen
Dachte da geht es um wichtige Zahlen (z.B. mehr Spieler gleichzeitig online oder so) und nicht um Streamer
Ich werde definitiv beides zocken bis Gears E Day kommt
Ich hatte den Wert im peak mit 861.000 gesehen gehabt!!! Starke Zahlen für BF
#BFisBack