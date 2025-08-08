Twitch: Battlefield 6 schlägt fast alle Call of Duty-Rekorde

Battlefield 6 erreicht Twitch-Rekord zum Beta-Start und wischt mit Call of Duty den Boden auf!

Call of Duty „is too big to fail“ und man hat keine Angst vor Battlefield 6? Na dann schaut euch mal diese Zahlen an, Activision Blizzard!

Die Beta von Battlefield 6 sorgt aktuell für enorme Aufmerksamkeit auf Twitch. Bereits am ersten Tag erreichte der Shooter einen Spitzenwert von 844.723 gleichzeitigen Live-Zuschauern und übertraf damit nicht nur alle vorherigen Titel der Battlefield-Reihe, sondern auch zahlreiche andere Genre-Größen.

Im Vergleich dazu lagen die bisherigen Spitzenwerte bei Call of Duty: Modern Warfare III bei rund 444.866 Zuschauern und bei Black Ops 6 bei 481.586. Selbst Titel wie Rainbow Six Siege (583.166), Overwatch (634.296), Escape from Tarkov (566.684) und PUBG (597.663) wurden deutlich übertroffen. Nur Call of Duty: Warzone bleibt mit über 1,6 Millionen Zuschauern bislang an der Spitze.

Der hohe Zuschauerandrang wird von einigen der weltweit bekanntesten Streamer getragen, die das Spiel live präsentieren. Da das Wochenende noch bevorsteht, könnte Battlefield 6 weitere Zuschauerrekorde aufstellen und sich womöglich sogar dem Spitzenwert von Warzone nähern. Der starke Start deutet auf ein enormes Interesse an dem Titel hin.

Hier ist eine aktuelle Rangliste der Spitzenzuschauerzahlen auf Twitch via Insider Gaming:

Call of Duty: Modern Warfare III – 444,866

Call of Duty: Black Ops 6 – 481,586

Call of Duty: Black Ops Cold War – 705,050

Call of Duty: Modern Warfare II – 751,937

Battlefield 6 – 844,723

Call of Duty: Warzone – 1,613,626