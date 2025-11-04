Twitch: Friendly Fire 11: Die elfte Ausgabe des Charity-Streams startet am 6. Dezember

Am 6. Dezember 2025 findet zum elften Mal das Charity-Event Friendly Fire statt, das seit 2015 im Zeichen des sozialen Engagements und der Unterhaltung steht. In den vergangenen Jahren konnten durch das Event bereits über zwölf Millionen Euro für wohltätige Zwecke gesammelt werden.

Der diesjährige Livestream startet auf dem Twitch-Kanal von Gronkh, die Preshow beginnt um 14:00 Uhr, der Hauptstream um 15:00 Uhr und läuft rund zwölf Stunden.

Wie in den vergangenen Jahren treten die elf Talents, bestehend aus Erik „Gronkh“ Range, dem „PietSmiet“-Team, Tatjana „Pandorya“ Werth, Pascal „MrMoreGame“ Rothkegel, Florian „Der Heider“ Heider, Artur „fisHC0p“ Niemczuk und Max „PhunkRoyal“ Ensikat gemeinsam an, um Spenden für verschiedene wohltätige Organisationen zu sammeln. Produziert wird das Event von Laser Studios im R42 in Leipzig.

Hauptsponsor ist in diesem Jahr Ubisoft mit dem kommenden Titel Anno 117: Pax Romana. Weitere Unterstützer sind Xbox Game Pass, Dr. Oetker mit La Mia Grande, KittyCatCakes sowie Sluggerfly und Headup Games mit Super Meat Boy 3D.

„Friendly Fire ist über die Jahre zu einem festen Bestandteil der deutschen Gaming- und Charity-Landschaft geworden. Umso schöner ist es, dass mit Anno 117: Pax Romana ein Titel im Mittelpunkt steht, der nicht nur für strategische Tiefe und historischen Anspruch steht, sondern auch für die Innovationskraft deutscher Entwicklerstudios. Die Anno-Reihe blickt auf eine lange Tradition zurück – und mit Anno 117 erwartet uns das bislang ambitionierteste Kapitel“, so Karsten Jahn, General Manager Marketing, Central Europe bei Ubisoft. „Es freut mich daher sehr, dass mit Anno und Friendly Fire zwei starke Marken zusammenkommen und wir die Spendenaktion in diesem Jahr erneut als offizieller Hauptsponsor unterstützen dürfen.“

In diesem Jahr unterstützt Friendly Fire die folgenden Organisationen:

Kindernothilfe e.V.

JUUUPORT e.V.

Queermed Deutschland

Civilfleet-Support e.V.

Tierschutzverein Goslar und Umgebung

Deutscher Tierschutzbund e.V.

Deutsche Gesellschaft für ME/CFS e.V.

PINKSTINKS Germany e.V.

Wie in den vergangenen Jahren fließt außerdem ein Teil der Spendensumme in den Friendly-Fire-Nothilfefonds, der kurzfristig auf Krisen- und Notlagen reagiert.

Der diesjährige Friendly-Fire-Kalender wurde erstmals nicht vom Hauptsponsor inspiriert, sondern von zwölf verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern aus der Community gezeichnet. Auch das Keyart stammt diesmal von Ricardo Loschelder, während der Trailer von *nerdstar künstlerisch umgesetzt wurde.

Das offizielle Merchandise stammt erneut von yvolve und ist unter Friendly-Fire-Shop erhältlich. Alle Gewinne aus dem Verkauf fließen vollständig in die Spendensumme. Spenden können außerdem wie gewohnt über betterplace.org eingereicht werden.