Twitch: Juls auf der TwitchCon 2026: Warum Erfolg nicht in Zahlen gemessen wird

Vom Hearthstone-Stream zur Twitch Ambassadorin: Auf der TwitchCon 2026 haben wir mit Juls über ihren Werdegang, Community-Arbeit, Musik und die Herausforderungen des Creator-Alltags gesprochen.

Die TwitchCon lebt von ihren Creatorn. Während Besucher durch die Hallen schlendern, an Community-Aktionen teilnehmen oder ihre Lieblingsstreamer treffen, entstehen überall Gespräche über Content Creation, Gaming und die Menschen hinter den Kanälen. Genau diese Begegnungen machen einen großen Teil des besonderen Flairs der Veranstaltung aus.

Im Rahmen unseres Besuchs der TwitchCon 2026 in Rotterdam hatten wir die Gelegenheit, mit Juls zu sprechen.

Vielen dürfte sie als Gaming- und Variety-Streamerin bekannt sein, andere wiederum kennen sie aus ihren Musik-Streams, in denen sie regelmäßig als DJane auftritt. Doch bereits nach wenigen Minuten wurde deutlich, dass ihre Geschichte weit über die Frage hinausgeht, welche Spiele sie streamt oder welche Musik sie auflegt.

Vielmehr sprachen wir über Kreativität, die Bedeutung von Communitys und darüber, weshalb Authentizität auch nach vielen Jahren auf Twitch noch immer einer der wichtigsten Faktoren für langfristigen Erfolg ist.

Vom Hobby zur Vollzeit-Creatorin

Wenn man heute auf die Karriere von Juls blickt, könnte man leicht den Eindruck gewinnen, dass ihr Weg schon immer vorgezeichnet war. Tatsächlich entwickelte sich vieles jedoch Schritt für Schritt.

Ihre ersten Erfahrungen auf Twitch sammelte sie vor rund zehn Jahren mit Hearthstone. Damals stand Streaming nicht im Mittelpunkt ihres Lebens. Es war ein Hobby, das sie neben ihrer Ausbildung verfolgte und das ihr die Möglichkeit bot, ihre Leidenschaft für Videospiele mit anderen Menschen zu teilen.

Parallel dazu arbeitete sie im Einzelhandel und übernahm bereits in jungen Jahren Verantwortung. Sie entwickelte sich beruflich weiter und wurde schließlich Store-Managerin. Sicherheit und Planung spielten in ihrem Leben eine wichtige Rolle, weshalb der Gedanke, irgendwann ausschließlich vom Streaming zu leben, zunächst eher unrealistisch erschien.

„Eigentlich wollte ich nie unbedingt Fulltime-Streamerin werden, weil ich das immer als sehr unsicher angesehen habe.“

Anstatt alles auf eine Karte zu setzen, entschied sie sich zunächst dafür, sich weitere berufliche Perspektiven aufzubauen. Erst als ihr Kanal über die Jahre hinweg kontinuierlich wuchs und sich neue Möglichkeiten ergaben, begann die Vorstellung, das Streaming zum Beruf zu machen, langsam realistischer zu werden.

Rückblickend betrachtet wirkt dieser Weg nachvollziehbar. Juls vermittelt nicht den Eindruck einer Person, die von heute auf morgen einen großen Erfolg erlebt hat. Vielmehr scheint ihre Karriere das Ergebnis vieler kleiner Entscheidungen zu sein, die sich über Jahre hinweg entwickelt haben.

Dabei spielte vor allem ihre Neugier eine entscheidende Rolle. Während unseres Gesprächs wurde schnell deutlich, dass sie zu den Menschen gehört, die ständig nach neuen Ideen suchen und sich gerne an unbekannte Themen heranwagen.

„Ich bin so die Person, die auf TikTok etwas sieht und denkt: Das kann ich auch. Ob ich das wirklich kann, ist dann eine andere Frage.“

Dieser Satz sorgte zwar für Lacher, beschreibt ihren Charakter jedoch erstaunlich gut. Denn genau diese Offenheit gegenüber neuen Herausforderungen sollte später einen weiteren wichtigen Teil ihrer Karriere prägen.

Warum Juls nicht in eine Schublade passt

Viele erfolgreiche Creator werden mit einem bestimmten Spiel oder einer klar definierten Kategorie verbunden. Wer über Jahre hinweg dieselben Inhalte liefert, schafft Wiedererkennungswert und bindet Zuschauer an sich.

Juls hat sich bewusst für einen anderen Weg entschieden.

Gaming spielt zwar weiterhin eine zentrale Rolle auf ihrem Kanal, gleichzeitig gehören aber auch kreative Projekte, Community-Aktionen und Musik zu ihrem Alltag. Gerade diese Mischung macht ihre Inhalte so vielseitig und sorgt dafür, dass Zuschauer oft nie genau wissen, was sie als Nächstes erwartet.

Ein entscheidender Moment war die Einführung des Twitch-Musikprogramms. Als Twitch neue Möglichkeiten für Musik-Streamer schuf, entschied sich Juls dazu, einen zweiten Kanal aufzubauen. Ein Schritt, der auf den ersten Blick riskant erscheint. Schließlich bedeutete er, einen Teil des bereits aufgebauten Erfolgs hinter sich zu lassen und erneut bei Null anzufangen.

„Ich habe einfach weitergemacht. Und so habe ich jetzt zwei Channels und bin dieses Jahr Twitch-Ambassador geworden mit dem DJ. Eigentlich meine Side-Quest. Das ist eine verrückte Story.“

Heute gehört der Musik-Kanal fest zu ihrem Alltag und hat sich zu weit mehr entwickelt als einem kleinen Nebenprojekt. Gleichzeitig zeigt dieser Schritt, wie sehr Juls bereit ist, neue Wege auszuprobieren, wenn sie von einer Idee überzeugt ist.

Besonders spannend wurde unser Gespräch, als wir über ihre Musik-Streams sprachen. Schnell wurde deutlich, dass es ihr dabei nicht ausschließlich um Musik geht.

Vielmehr versucht sie, Erlebnisse zu schaffen, die ihrer Community in Erinnerung bleiben.

Ein Beispiel dafür ist ein Format, das uns sofort neugierig machte: ein virtueller Beichtstuhl.

Dabei konnten Zuschauer anonym kleine Geständnisse, peinliche Geschichten oder lustige Erlebnisse teilen, die anschließend gemeinsam besprochen wurden. Was zunächst nach einer einfachen Idee klingt, entwickelte sich zu einem echten Community-Erlebnis.

„Ich liebe solche Motto-Streams. Das ist wie eine Geburtstagsparty. Es heilt irgendwie mein Inner Child.“

Genau solche Aussagen machen deutlich, wie Juls ihre Inhalte versteht. Während viele Creator vor allem auf das Spiel oder die Musik fokussiert sind, legt sie großen Wert auf die Atmosphäre rund um ihre Streams.

Passende Dekorationen, kreative Konzepte und ungewöhnliche Ideen gehören für sie ebenso dazu wie die eigentlichen Inhalte.

„Ich möchte rausstechen, indem ich mich besonders anziehe, dekoriere und den Leuten etwas Besonderes gebe.“

Wer ihr zuhört, merkt schnell, dass sie ihre Streams weniger als Programm versteht, das einfach konsumiert werden soll. Vielmehr möchte sie Erinnerungen schaffen. Momente, über die Zuschauer noch Wochen später sprechen und die eine Community langfristig zusammenschweißen.

Die Community als Herzstück

Während unseres Gesprächs fiel eine Sache besonders auf: Juls sprach erstaunlich selten über Reichweiten, Zuschauerzahlen oder Algorithmen. Stattdessen lenkte sie das Gespräch immer wieder auf die Menschen hinter den Bildschirmen.

Gerade in den vergangenen Jahren haben Streaming-Plattformen eine Entwicklung durchlaufen, die weit über Unterhaltung hinausgeht. Für viele Menschen sind Twitch-Communitys zu einem festen Bestandteil ihres Alltags geworden. Hier entstehen Freundschaften, gemeinsame Erinnerungen und oftmals auch ein Gefühl von Zugehörigkeit.

Juls scheint sich dieser Bedeutung sehr bewusst zu sein.

Besonders interessant war dabei ihre Sicht auf sogenannte Lurker, also Zuschauer, die regelmäßig einschalten, ohne aktiv im Chat mitzuschreiben. Während viele Creator vor allem die lautesten Stimmen ihrer Community wahrnehmen, betrachtet sie auch diese stillen Zuschauer als einen wichtigen Teil ihres Kanals.

„Die könnten auch eine Serie schauen. Aber sie entscheiden sich für deinen Stream. Das unterschätzt man voll.“

Dieser Gedanke beschreibt sehr treffend, wie Juls ihre Community betrachtet. Hinter jedem Zuschauer steckt ein Mensch mit einer eigenen Geschichte. Manche beteiligen sich aktiv an Gesprächen, andere genießen die Atmosphäre lieber im Hintergrund. Für sie gehören beide Gruppen gleichermaßen dazu.

Im weiteren Verlauf unseres Gesprächs sprachen wir über die Rolle von Safe Spaces innerhalb von Online-Communitys. Gerade während der Corona-Pandemie wurden viele Twitch-Kanäle für ihre Zuschauer zu einem festen Anlaufpunkt im Alltag.

Auch Juls sieht darin einen wichtigen Bestandteil ihrer Arbeit.

„Du kannst vielleicht nicht so explodieren wie andere Creator. Aber dafür hast du einen cozy Space und einen Safe Space, den du mit den Leuten teilst.“

Diese Aussage verdeutlicht, worauf sie ihren Fokus legt. Nicht die größtmögliche Reichweite steht im Vordergrund, sondern die Qualität der Gemeinschaft, die sich über die Jahre entwickelt hat.

Genau dieser Gedanke könnte einer der wichtigsten Gründe dafür sein, warum ihre Community bis heute so eng zusammengewachsen ist.

Die Person hinter dem Kanal

Je länger wir mit Juls sprachen, desto deutlicher wurde, dass sie trotz ihrer Erfolge sehr reflektiert auf ihren eigenen Weg blickt.

Sie spricht offen über Herausforderungen, Unsicherheiten und Situationen, in denen sie ihre Komfortzone verlassen musste. Besonders deutlich wurde das beim Thema DJ-Auftritte vor Publikum.

Wer sie heute auf der Bühne erlebt, könnte leicht den Eindruck gewinnen, dass ihr solche Auftritte keinerlei Probleme bereiten. Tatsächlich war die Nervosität vor ihrem ersten größeren Auftritt deutlich größer, als viele vermuten würden.

„Alle denken immer, ich schaffe das easy. Aber das ist gar nicht so. Ich bin auch nur ein Mensch.“

Gerade diese Offenheit macht sie nahbar. Sie versucht nicht, ein perfektes Bild von sich zu zeichnen oder jede Unsicherheit zu verstecken. Stattdessen spricht sie offen darüber, dass auch erfolgreiche Creator mit Nervosität, Selbstzweifeln und Herausforderungen zu kämpfen haben.

Gleichzeitig achtet sie bewusst darauf, dass Streaming nicht ihr gesamtes Leben bestimmt. Zeit mit ihrem Partner, gemeinsame Aktivitäten, Sport und bewusste Auszeiten außerhalb der digitalen Welt gehören für sie ebenso zum Alltag wie Streams, Content-Planung und Community-Arbeit.

Diese Balance scheint ein wichtiger Faktor dafür zu sein, dass sie auch nach vielen Jahren noch mit derselben Begeisterung über neue Projekte spricht wie zu Beginn ihrer Karriere.

Erfolg entsteht durch Menschen

Nach unserem Gespräch auf der TwitchCon 2026 blieb vor allem ein Eindruck zurück: Juls hat verstanden, dass langfristiger Erfolg auf Twitch nicht allein durch Technik, Trends oder Reichweiten entsteht.

Natürlich gehören all diese Faktoren zur Content Creation dazu. Entscheidend ist jedoch, was darüber hinaus bleibt. Authentizität, Kreativität und die Fähigkeit, Menschen miteinander zu verbinden, lassen sich nicht durch Algorithmen erzeugen.

Juls hat sich genau diese Eigenschaften über die Jahre bewahrt. Sie probiert neue Dinge aus, entwickelt kreative Ideen und schafft es gleichzeitig, ihre Community in den Mittelpunkt zu stellen.

Vielleicht lässt sich ihre gesamte Philosophie deshalb am besten mit einem einzigen Satz zusammenfassen:

„Am Ende des Tages will ich Spaß haben und den Leuten eine Experience geben.“

Nach unserem Gespräch haben wir keinen Zweifel daran, dass genau das ihr gelingt. Nicht durch die größte Reichweite, nicht durch die lauteste Inszenierung und auch nicht durch den neuesten Trend.

Vielmehr schafft sie es, Menschen zusammenzubringen und ihnen das Gefühl zu geben, Teil von etwas Besonderem zu sein. Genau das ist es, was am Ende in Erinnerung bleibt.