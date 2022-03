Twitch: Rechtsstreit mit Dr Disrespect beigelegt

Autor:, in / Twitch

Twitch hat den Rechtsstreit mit dem beliebten Streamer Guy Beahm, besser bekannt unter dem Pseudonym „Dr Disrespect“, beigelegt.

Sowohl die Streaming-Plattform als auch Beahm bestätigten das Ende des Rechtsstreits und gaben zudem in ihren beinahe wortgleichen

Erklärungen an, dass keine der beiden Parteien ein Fehlverhalten eingestehe.

Beahm wurde im Juni 2020 auf Twitch gesperrt und behauptete in der Folge, den Grund für die Sperrung nicht zu kennen. Zu diesem Zeitpunkt war der beliebte Streamer in Form eines zweijährigen Streaming-Exklusivitätsvertrag an die Plattform gebunden.

Zwei Monate später reichte Beahm Klage gegen Twitch ein und gab an, die Gründe für die Sperrung zu kennen und die Streaming-Plattform aufgrund dieser zu verklagen.

Fast zwei Jahre später sind die Gründe für die Sperrung weiter unbekannt und es ist fraglich, ob sich dies jemals ändern wird.

Aktuell besitzt „Dr Disrespect“ einen Exklusivvertrag mit YouTube Gaming und hat keine Pläne auf Twitch zurückzukehren.