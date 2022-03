Twitch: Streamingdienst leidet unter Personalabgängen

Autor:, in / Twitch

Laut einem neuen Bericht von Bloomberg hat der Streamingdienst Twitch seit Anfang 2022 mit zahlreichen Abgängen von wichtigen Führungskräften zu kämpfen.

So sollen Mitarbeiter, welche unter anderem die Positionen Chief Operating Officer, Chief Content Officer und Head of Creator Development bekleideten, den Streamingdienst in diesem Jahr verlassen haben.

Insgesamt sollen 2022 60 Mitarbeiter Twitch verlassen haben. Hinzu kommen 300 Abgänge aus dem vergangenen Jahr.

Marcus „DJ Wheat“ Graham, ehemaliger Head of Creator Development führt den Exodus der Mitarbeiter auf neue Führungskräfte zurück, welche die Twitch-Community nicht verstehen würden. Ein weiterer ehemaliger Twitch Mitarbeiter bestätigt Grahams Theorie und spricht von fehlender Empathie sowie Verständnis des Produkts.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass vor allem ein angedachtes neues Monetarisierungsmodell für Unstimmigkeiten zwischen neuen und alteingesessenen Mitarbeitern gesorgt haben soll. Letztere sollen vor der Einführung gewarnt haben, erstere die Warnungen hingegen ignoriert haben.

Auch eine weitere geplante Änderung soll innerhalb des Unternehmens auf Widerstand gestoßen sein. Twitch fühle sich unwohl, wenn Mitarbeiter der mittleren und unteren Ebenen auf Veränderungen drängen, so ein ehemaliger Mitarbeiter.

In einer Erklärung von Twitch gegenüber Bloomberg äußert sich das Unternehmen folgendermaßen zur Thematik:

„Der rote Faden für alle Mitarbeiter ist der Antrieb, unserer Community zu dienen – von Mitarbeitern, die selbst als Streamer angefangen haben, bis hin zu denen, die sich in die Twitch-Kultur integrieren, wenn sie bei Twitch anfangen.“ „Einer so dynamischen Community wie der von Twitch zu dienen, bedeutet, dass es nicht immer eine klare Lösung oder Antwort gibt, und daher haben wir immer daran geglaubt, experimentell und innovativ zu sein – selbst wenn dies bedeutet, ein mutiges Produkt oder Experiment auf den Markt zu bringen, das möglicherweise kurzfristige Risiken birgt, uns letztendlich aber dabei hilft, die bestmögliche Lösung zu entwickeln.“