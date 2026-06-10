Twitch: TwitchCon 2026 in Rotterdam: Zwischen Minecraft, Twitch Rivals und Creator-Nähe

Wir waren für euch auf der TwitchCon 2026 in Rotterdam und verraten euch hier, was wir dort erleben durften.

Die TwitchCon ist anders als jede andere Messe

Wir von XboxDynasty wurden eingeladen, die TwitchCon 2026 in Rotterdam zu besuchen, um euch unsere Eindrücke direkt zu vermitteln.

Die TwitchCon ist dabei keine klassische Gaming-Messe. Hier geht es nicht in erster Linie darum, neue Spiele auszuprobieren oder große Ankündigungen zu erleben.

Stattdessen dreht sich alles um die bunte, vielfältige Welt von Twitch.

Creator, Communitys und Fans aus aller Welt kommen hier zusammen, um ihre gemeinsame Leidenschaft zu feiern: Content Creation in all ihren Facetten.

Dabei reicht die Bandbreite von sogenannten IRL-Streams, bei denen Creator ihre Zuschauer mit in ihren Alltag nehmen, über Musik- und Party-Streams mit satten Beats und druckvollem Bass bis hin zu den klassischen Gaming-Streams, in denen gemeinsam mit der Community gezockt wird, bis die Leitungen glühen.

Schon beim Betreten der Messe wurde deutlich, dass die TwitchCon einen völlig anderen Ansatz verfolgt als klassische Gaming-Events. Nicht die neuesten Spiele oder die stärkste Hardware stehen hier im Mittelpunkt, sondern die Menschen hinter den Streams und die Communitys, die diese überhaupt erst möglich machen.

Überall auf dem Gelände trafen Zuschauer auf ihre Lieblingscreator, verabredeten sich zu gemeinsamen Aktivitäten und Besucher aus unterschiedlichsten Ländern kamen miteinander ins Gespräch.

Große Ankündigungen bei der Eröffnungszeremonie

Während der Eröffnungszeremonie der TwitchCon 2026 in Rotterdam standen zahlreiche bekannte Creator auf der Bühne.

Auch Twitch-CEO Dan Clancy ließ es sich nicht nehmen, persönlich über die Zukunft der Plattform zu sprechen. Dabei wurden mehrere neue Funktionen und Verbesserungen für Twitch vorgestellt.

Zu den wichtigsten Ankündigungen zählen unter anderem vertikale Streams für die mobile Nutzung, die Möglichkeit für Creator, künftig gleichzeitig vertikale und horizontale Streams anzubieten, sowie die Ausweitung des 2K-Streamings in 1440p für Partner und Affiliates.

Darüber hinaus arbeitet Twitch an einer neuen Rewind-Funktion, mit der Zuschauer während eines laufenden Streams zurückspulen können, um verpasste Momente erneut anzusehen.

Zudem sollen neue Monetarisierungs- und Promotion-Möglichkeiten für Creator eingeführt werden.

Natürlich durften bei der Eröffnung auch die besonderen Momente der vergangenen Monate nicht fehlen. In mehreren Zusammenschnitten wurden lustige, beeindruckende, aber auch emotionale Clips aus den unterschiedlichsten Bereichen der Twitch-Community gezeigt.

Die Videos sorgten nicht nur für viele Lacher, sondern zeigten auch, wie eng Creator und ihre Fans mittlerweile miteinander verbunden sind.

Für besonders großen Applaus sorgte schließlich die Ankündigung, dass die TwitchCon Europe 2027 zu ihren Wurzeln zurückkehrt und in Berlin stattfinden wird.

Diese Nachricht wurde von den Besuchern mit großer Begeisterung aufgenommen und dürfte insbesondere die deutsche Twitch-Gemeinde bereits jetzt voller Vorfreude auf das kommende Jahr blicken lassen.

Unser erster Rundgang durch die Messehallen

Nach der Eröffnung ging es für uns direkt weiter. Im Rahmen einer Führung erhielten wir einen ersten Eindruck der Messehallen und konnten uns verschiedene Aussteller und Partnerbereiche ansehen.

Darunter befanden sich unter anderem die Stände von World of Tanks: HEAT, Logitech G in Zusammenarbeit mit Streamlabs sowie zahlreiche weitere Marken und Creator-Angebote.

Nach der Führung verschlug es uns zunächst in den Presse- und Medienbereich.

Mit einem Kaffee zur Stärkung machten wir uns anschließend direkt auf den Weg, die Hallen auf eigene Faust zu erkunden und die besondere Atmosphäre der TwitchCon aufzusaugen.

In den Messehallen selbst gab es jede Menge zu entdecken. Die unterschiedlichsten Aussteller präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Streaming und Content Creation.

Von hochwertigem Streaming-Equipment über professionelle Streaming-Software bis hin zu Energie- und isotonischen Getränken für die nötige Ausdauer während langer Streams war nahezu alles vertreten, was das Creator-Herz begehrt.

Natürlich kamen auch Gaming-Fans auf ihre Kosten. So konnten Besucher beispielsweise bei World of Tanks: HEAT selbst Hand anlegen und das Spiel an mehreren Anspielstationen ausprobieren. Am Stand von Sea of Thieves lockte ein Glücksrad, bei dem sich mit etwas Glück kleine Preise und Merchandising-Artikel gewinnen ließen.

Besonders nostalgisch wurde es in den Bereichen mit zahlreichen Arcade-Automaten.

Hier standen mehrere klassische Spielautomaten bereit, die Erinnerungen an längst vergangene Gaming-Zeiten weckten und bei vielen Besuchern für den einen oder anderen spontanen Highscore-Versuch sorgten. Gerade diese Mischung aus modernen Streaming-Themen und klassischer Gaming-Nostalgie verlieh der Veranstaltung ihren ganz besonderen Charme.

TwitchCon zum Mitmachen: Community, Brettspiele und Sammler

Neben den Ausstellern bot die TwitchCon 2026 zahlreiche Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Besonders beliebt waren die auf dem Messegelände verteilten Tischtennisplatten.

Egal zu welcher Uhrzeit wir vorbeischauten, nahezu jede Platte war belegt und wurde von den Besuchern rege genutzt. Hier entstanden spontan kleine Duelle, neue Bekanntschaften und die eine oder andere hitzige Partie.

Wer es etwas ruhiger mochte, wurde im Board-Game-Bereich fündig. Dort konnten Besucher zahlreiche Brettspiele ausprobieren, verschiedene Trading Card Games kennenlernen und einen Blick in die Welt unterschiedlichster Pen-&-Paper-Rollenspiele werfen. Die Atmosphäre erinnerte dabei eher an ein großes Community-Treffen als an eine klassische Messe und lud dazu ein, sich auszutauschen, neue Spiele zu entdecken oder einfach eine entspannte Runde mit Gleichgesinnten zu verbringen.

Besonders beeindruckt haben uns die Händlerstände rund um Pokémon, Magic: The Gathering und andere Sammelkartenspiele. Neben aktuellen Produkten wurden dort auch seltene und professionell gegradete Karten angeboten. Beim Blick auf die Preisschilder mussten wir allerdings mehr als einmal schlucken.

Es war faszinierend zu sehen, welchen Stellenwert und welchen finanziellen Wert manche Sammelobjekte im Laufe der Jahre entwickelt haben.

Gerade dieser Bereich zeigte eindrucksvoll, wie breit die Twitch-Community inzwischen aufgestellt ist. Gaming, Sammelkarten, Brettspiele und Pen-&-Paper-Rollenspiele existieren hier nicht nebeneinander, sondern verschmelzen zu einer gemeinsamen Community-Erfahrung.

Künstler, Kreative und einzigartige Erinnerungsstücke

Ein weiterer Bereich der Messe stand ganz im Zeichen von Kreativität und Handwerkskunst. Zahlreiche unabhängige Künstler und Händler präsentierten dort ihre selbst gestalteten und handgefertigten Produkte. Von liebevoll entworfenen Stickern über hochwertige Kunstdrucke und Illustrationen bis hin zu individuell gestalteten Shirts und weiteren Fanartikeln war für nahezu jeden Geschmack etwas dabei.

Besonders beeindruckend war die Vielfalt der angebotenen Werke. Viele Aussteller hatten ihre Designs von beliebten Spielen, Serien oder Internetkulturen inspirieren lassen und ihnen dabei ihren ganz eigenen künstlerischen Stil verliehen. Dadurch entstand eine deutlich persönlichere Atmosphäre, als man sie von klassischen Merchandise-Ständen großer Unternehmen kennt.

Wer auf der Suche nach einem besonderen Erinnerungsstück an die TwitchCon war oder die Arbeit unabhängiger Künstler unterstützen wollte, wurde hier definitiv fündig. Die Stände waren durchgehend gut besucht und luden dazu ein, durch die zahlreichen kreativen Werke zu stöbern und mit den Künstlern selbst ins Gespräch zu kommen.

Eine ganze Halle für Minecraft

Ein weiteres Highlight der TwitchCon war die große Minecraft-Area, die sich während unseres Besuchs als einer der lebhaftesten Bereiche der gesamten Messe präsentierte. Hier drehte sich alles um das beliebte Sandbox-Spiel und die Community, die sich über viele Jahre hinweg darum aufgebaut hat.

Über den gesamten Tag verteilt fanden in der Halle zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten statt. Fans hatten die Möglichkeit, ihre Lieblings-Creator bei Meet & Greets persönlich zu treffen, Erinnerungsfotos zu machen oder sich Autogramme zu sichern. Darüber hinaus sorgten verschiedene Bühnenprogramme für Unterhaltung.

Besonders beliebt waren die Minecraft-Speedruns, bei denen erfahrene Spieler ihr Können unter Beweis stellten und von den Zuschauern lautstark angefeuert wurden.

Auch abseits der Bühne gab es zahlreiche Mitmachaktionen. Besucher konnten sich an verschiedenen Geschicklichkeits- und Denkaufgaben versuchen. Dazu gehörten unter anderem ein Farbrätsel sowie eine Aktivität, die ein wenig an Curling erinnerte, bei der Würfel möglichst präzise über eine Spielfläche bewegt werden mussten.

Für die erfolgreiche Teilnahme an mehreren Aufgaben wurden die Besucher mit sogenannten Emerald-Stickern belohnt. Wer insgesamt drei Herausforderungen absolvierte, konnte die gesammelten Sticker gegen einen speziellen Code eintauschen. Dieser schaltete ein exklusives Ingame-Cape für Minecraft frei, das anschließend im Spiel eingelöst werden konnte.

Die Kombination aus Community-Treffen, Bühnenprogramm und interaktiven Aktivitäten sorgte dafür, dass die Minecraft-Area während unseres gesamten Besuchs hervorragend besucht war und zu den beliebtesten Bereichen der TwitchCon 2026 zählte.

Twitch Rivals, PUBG und große Bühnenshows

Neben den zahlreichen Ausstellern und Community-Bereichen verteilte sich das Bühnenprogramm der TwitchCon auf mehrere Event-Areas, die während des gesamten Wochenendes mit unterschiedlichen Veranstaltungen und Wettbewerben gefüllt waren.

Im LAN-Bereich konnten Besucher unter anderem ein Turnier des beliebten Battle-Royale-Shooters PlayerUnknown’s Battlegrounds verfolgen. Hier traten Teams gegeneinander an und lieferten sich spannende Matches vor den Augen der Zuschauer.

In der Glitch Arena stand dagegen vor allem die Unterhaltung im Vordergrund. Hier fanden verschiedene interaktive Shows und Community-Events mit bekannten Streamern statt. Das Programm reichte von lockeren Mitmachaktionen bis hin zu einer Drag Show, die für viele Besucher ein besonderes Highlight darstellte und eindrucksvoll zeigte, wie vielfältig die Twitch-Community mittlerweile geworden ist.

Unser persönliches Highlight war jedoch die Twitch Rivals Arena. Neben der großen Eröffnungszeremonie fanden hier zahlreiche hochkarätige Events statt.

So veranstaltete beispielsweise der bekannte League-of-Legends-Streamer NoWay4U_Sir ein eigenes Showmatch-Event, während beim GeoGuessr World Championship Wildcard Event die Teilnehmer ihr geografisches Wissen unter Beweis stellen mussten, um sich für die nächste Turnierphase zu qualifizieren.

Ein besonderes Highlight in der Twitch Rivals Arena war die Minecraft Championship. Verschiedene Creator und ihre Teams traten in mehreren Herausforderungen gegeneinander an und sorgten für zahlreiche spannende sowie unterhaltsame Momente auf der Bühne. Die Stimmung in der Arena war dabei durchgehend hervorragend und zeigte einmal mehr, welchen hohen Stellenwert Community-Events und Live-Wettbewerbe auf der TwitchCon genießen.

Gerade die Mischung aus kompetitiven Turnieren, Community-Aktionen und unterhaltsamen Bühnenshows machte die verschiedenen Event-Areas zu einem zentralen Anlaufpunkt der Messe. Egal ob Zuschauer, Creator oder Teilnehmer – hier kam jeder auf seine Kosten.

Eine Messe für die Community

Nach zwei intensiven Tagen auf der TwitchCon 2026 in Rotterdam bleibt vor allem eine Erkenntnis: Die Veranstaltung ist weit mehr als eine klassische Messe. Während auf vielen Gaming-Events neue Spiele und Hardware im Mittelpunkt stehen, dreht sich auf der TwitchCon alles um die Menschen hinter den Streams und die Communities, die diese erst möglich machen.

Besonders beeindruckt hat uns die enorme Vielfalt der Veranstaltung. Egal ob Gaming, Streaming, Kunst, Brettspiele, Trading Cards oder Live-Events auf den großen Bühnen – an jeder Ecke gab es etwas Neues zu entdecken. Dabei wirkte die TwitchCon trotz ihrer Größe niemals unpersönlich. Im Gegenteil: Überall entstanden Gespräche zwischen Besuchern, Creator trafen auf ihre Communities und Fans konnten ihre Lieblingsstreamer hautnah erleben.

Auch das Bühnenprogramm wusste zu überzeugen. Von kompetitiven Turnieren über Community-Events bis hin zu den großen Twitch-Rivals-Veranstaltungen war stets etwas geboten. Besonders die Minecraft Championship und die energiegeladene Atmosphäre in den Event-Arenen werden uns noch lange in Erinnerung bleiben.

Natürlich war die TwitchCon für uns auch eine hervorragende Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, spannende Gespräche zu führen und einige bekannte Gesichter der deutschen Twitch-Szene zu treffen. Die Interviews und Begegnungen vor Ort haben uns einmal mehr gezeigt, wie leidenschaftlich und vielfältig die Creator-Landschaft inzwischen geworden ist.

Mit der Ankündigung der Rückkehr nach Berlin im Jahr 2027 dürfte die Vorfreude bei vielen Besuchern bereits jetzt groß sein. Nach unserem Besuch in Rotterdam können wir jedenfalls sagen: Wer sich für Streaming, Creator-Kultur und die Menschen hinter den Kanälen interessiert, sollte die TwitchCon mindestens einmal erlebt haben.

Wir hatten eine großartige Zeit in Rotterdam und freuen uns bereits darauf, euch in den kommenden Tagen weitere Eindrücke, Interviews und Inhalte von der TwitchCon 2026 präsentieren zu können.