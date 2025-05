Twitch: Zurückspulen bei Live-Übertragung bald möglich?

Autor:, in / Twitch

Twitch soll an einer neuen Funktion arbeiten, bei der während einer Live-Übertragung auch zurückgespult werden kann.

Die Streaming-Plattform Twitch bekommt womöglich eine Funktion, die viele als für längst überfällig ansehen: Das Zurückspulen einer Live-Übertragung.

Auf den Plattformen YouTube und Kick ist das längst Standard, doch das Urgestein beim Livestreaming bietet diese Funktion bisher nicht an.

Streaming-Experte Zach Bussey deutet die Live-Zurückspulung in einem Posting auf X an und vermutet, dass eine Ankündigung bei der TwitchCon in Rotterdam Ende Mai erfolgen könnte.