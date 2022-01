Twitter: 2,4 Milliarden Gaming-Tweets stellen neue Rekorde auf

Twitter berichtet in einem Blog-Beitrag, dass sich mehr als 2,4 Milliarden Tweets im letzten Jahr um Spiele drehten, ein Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zu 2020, was auch einen zehnfachen Zuwachs im Vergleich zu den Interaktionen im Jahr 2017 darstellt.

Bei den Spielen, die 2021 für rege Diskussionen der Twitter-User sorgten, übernahm Genshin Impact den ersten Platz von Animal Crossing: New Horizons. Das Social-Media-Unternehmen stellte fest, dass über die am häufigsten getwitterte esports-Liga, das Campeonato Brasileiro de League of Legends (@CBLOL), mehr gesprochen wurde als über den offiziellen Twitter-Account für die League of Legends-Meisterschaftsserie (@LCSOfficial).

Länder, die am meisten über Gaming getwittert haben

Japan Vereinigte Staaten Südkorea Thailand Brasilien Philippinen Indonesien Vereinigtes Königreich Frankreich Indien

Meist getwitterte Spiele

Genshin Impact (@GenshinImpact) Apex Legends (@PlayApex) Ensemble Stars! (@Ensemble_stars) Final Fantasy (@FinalFantasy) Fate/Grand Order (@fgoproject) Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing) Knives Out (@spiel_knives_out) Minecraft (@minecraft) Projekt Sekai (@pj_sekai) Fortnite (@fortnitegame)

Meist getwitterte Spiele-Events

E3 2021 (@E3) The Game Awards (@TheGameAwards) Xbox Games Showcase (@Xbox) Gamescom 2021 (@Gamescom) Summer Game Fest 2021 (@SummerGameFest)