Twitter: Einführung von kostenpflichtigen Super Follows geplant

Twitter plant für die Zukunft mit der Einführung von kostenpflichtige Super Follows sowie einer Gruppenfunktion.

Wie Twitter in einer Analysten- und Investoren-Präsentation bekannt gegeben hat, plant das Unternehmen in Zukunft bezahlten Super Follows sowie eine Gruppenfunktion einzuführen. Wann beide Funktionen starten, wurde nicht bekannt gegeben.

Die kostenpflichtigen Super Follows stellen quasi ein Premium-Modell dar und ermöglichen Followern für einen gewissen Betrag (Beispielsweise 4,99 USD pro Monat) den Zugriff auf zusätzliche Inhalte, wie Bonus-Tweets, Zugang zu einer Gruppe, einen Newsletter oder ein Abzeichen. Twitter sieht in dem Modell die Möglichkeit der direkten Unterstützung der Creator durch ihre Follower. Wie viel ein Super Follow kosten soll ist nicht bekannt.

Durch die neue Gruppenfunktion, die auf den Namen Communitys hören soll, können Nutzer Gruppen zu gewissen Themen erstellen und ihnen beitreten. Infolge des Beitritts zu einer Gruppe werden den Mitgliedern automatisch mehr Tweets zu den jeweiligen Themen angezeigt. Neulingen soll somit der Twitter-Einstieg erleichtert werden, da diese oft aufgrund der Offenheit des Dienstes überfordert sind.

Wer jetzt die Befürchtung hat, in Zukunft auf einige Tweets von Xboxdynasty verzichten zu müssen oder zur Kasse gebeten zu werden, kann beruhigt sein. Unsere Tweets bleiben natürlich auch weiterhin kostenlos.