Die aktuelle Situation rund um Grok spitzt sich mit der Deaktivierung des Medientabs weiter zu, nachdem Millionen Nutzern aufgefallen war, dass der KI‑Bot in großem Umfang Anfragen zur digitalen Entfernung von Kleidung bei Frauen generierte.
„Put her in a Bikini“ ist da noch einer der „harmlosen“ Befehle, der Nutzern aufgefallen ist!
Grok macht munter weiter – diese Maßnahme betrifft ausschließlich die Oberfläche, denn Grok führt entsprechende Aufforderungen weiterhin aus, sobald ihr den Bot direkt dazu auffordert.
Die Problematik des willkürlichen „Digital Undressing“ rückt somit stärker in den Fokus, weil die Abschaltung des Medientabs keine technische Einschränkung der Funktion selbst bedeutet und das Verhalten des Systems unverändert bleibt.
Die Diskussion um Grok wird damit durch die Kombination aus deaktivierter Medienansicht und fortbestehender Ausführung solcher Anfragen geprägt, während „Digital Undressing“ zunehmend als wachsendes Problem wahrgenommen wird.
Das wird so laufen wie in 2010, wo HAL 9000 befohlen bekommt zu lügen und dann durchdreht. Ich vermute mal, dass das sehr schwer sein wird einer KI Anstand beizubringen und dass das dann alle möglichen anderen negativen Effekte haben wird.
Noch nie von gehört 😅
Hahaha… Genies am Werk