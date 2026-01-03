Image: - - - - / depositphotos

Grok sorgt trotz Abschaltung weiter für digitale Entkleidungs‑Skandalbilder. „Digital Undressing“ wird zu einem neuen KI-Image-Problem!

Die aktuelle Situation rund um Grok spitzt sich mit der Deaktivierung des Medientabs weiter zu, nachdem Millionen Nutzern aufgefallen war, dass der KI‑Bot in großem Umfang Anfragen zur digitalen Entfernung von Kleidung bei Frauen generierte.



„Put her in a Bikini“ ist da noch einer der „harmlosen“ Befehle, der Nutzern aufgefallen ist!

Grok macht munter weiter – diese Maßnahme betrifft ausschließlich die Oberfläche, denn Grok führt entsprechende Aufforderungen weiterhin aus, sobald ihr den Bot direkt dazu auffordert.

Die Problematik des willkürlichen „Digital Undressing“ rückt somit stärker in den Fokus, weil die Abschaltung des Medientabs keine technische Einschränkung der Funktion selbst bedeutet und das Verhalten des Systems unverändert bleibt.

Die Diskussion um Grok wird damit durch die Kombination aus deaktivierter Medienansicht und fortbestehender Ausführung solcher Anfragen geprägt, während „Digital Undressing“ zunehmend als wachsendes Problem wahrgenommen wird.