Twitter: Fake-Profile zu Firmen und Politikern sorgen für Verwirrung

Spätestens seit der 44 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme durch Elon Musk ist die Social-Media-Plattform Twitter in aller Munde. Der Multimilliardär arbeitet aktuell daran, den Dienst umzukrempeln, was nicht nur unter Nutzern für reichlich Diskussionsstoff sorgt.

Durch das neu eingeführte Abonnementmodell Twitter Blue können Twitter-Nutzer ihr Konto für 7,99 US-Dollar mit einem blauen Haken versehen. Ein Feature, das zuvor nur verifizierten Accounts von mehr oder weniger bekannten Personen, Sportlern, Politikern oder Unternehmen vorbehalten war.

Diese Neuerung sorgte zuletzt für gehäuft auftauchende Fake-Accounts, die sich fälschlicherweise als Prominente, wie beispielsweise Elon Musk selbst oder Donald Trump ausgaben. Doch auch vor Gaming-Unternehmen scheint das neue Phänomen keinen Halt zu machen.

So tauchte nun ein täuschend echt aussehender Fake-Account zu Nintendo of America auf und bewarb kurzerhand ein unangekündigtes Super Mario Galaxy-Spiel. Obendrein gab es ein Bild von Mario mit erhobenem Mittelfinger.

Ein gefälschtes Valve-Konto kündigte mit Ricochet: Neon Prime die vermeintlich nächste kompetitive Plattform des Steam-Gründers an. Auch der Streamingdienst Twitch blieb nicht verschont. Ein Fake-Account verkündete eine neue Aufteilung der Einnahmen für Creator und sorgte damit für hunderte Retweets.

Ein Fake-Twitter-Account soll sich zudem erfolgreich als Twitter ausgegeben haben und auf betrügerische Art und Weise diverse Nutzer dazu gebracht haben, Geld zu überweisen.

Um der Verwirrung ein Ende zu setzen, führte Twitter kurzzeitig ein offizielles, nicht käuflich erwerbbares Label ein, welches an Konten ausgewählter Regierungsbehörden, kommerzieller Unternehmen, großer Medien und einiger Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vergeben wurde.

Nach einige Stunden wurde das Label bereits wieder abgeschafft, wie der Twitter-Support-Account bestätigt. Man gehe allerdings weiterhin aggressiv gegen Imitationen und Täuschungen vor.

Elon Musk fast die aktuelle Situation folgendermaßen zusammen:

„Bitte beachten Sie, dass Twitter in den kommenden Monaten eine Menge dummer Dinge tun wird. Wir werden das, was funktioniert, beibehalten und das, was nicht funktioniert, ändern.“