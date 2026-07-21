X-Twitter: Immer mehr Fake-News? Brancheninsider kritisiert Entwicklung

Steins ruft Gaming-Fans dazu auf, Quellen auf X genauer zu prüfen und nicht jeder Meldung zu vertrauen.

Der bekannte Gaming-Insider Steins hat vor der zunehmenden Verbreitung von Falschinformationen auf der Social-Media-Plattform X gewarnt. Seiner Einschätzung nach verbreiten immer mehr verifizierte Accounts unbestätigte oder sogar frei erfundene Meldungen, um Reichweite und Interaktionen zu erzielen.

Besonders kritisch sieht er sogenannte News-Aggregatoren, die Inhalte anderer Quellen zusammenfassen und häufig mit aktivierter Monetarisierung arbeiten. Laut ihm seien Abo-Schaltflächen und auffällige Diskrepanzen zwischen hoher Followerzahl und geringer Interaktion mögliche Hinweise darauf, dass Inhalte vor allem auf Engagement statt auf zuverlässige Informationen abzielen.

Darüber hinaus empfiehlt der Insider, bei vermeintlichen Leaks oder Breaking News stets einen Blick auf die angegebenen Quellen zu werfen. Fehlen diese vollständig oder führen lediglich zu älteren Reddit-Kommentaren oder anderen unbestätigten Beiträgen, sei besondere Vorsicht geboten.

Der Hinweis unterstreicht, wie wichtig es ist, Informationen aus mehreren seriösen Quellen zu überprüfen, bevor sie als gesichert angesehen werden – insbesondere bei Gerüchten und frühen Berichten aus der Gaming-Branche.