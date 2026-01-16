X-Twitter: Kurznachrichtendienst ausgefallen – Cloudflare sorgt weltweit für Verbindungsfehler – UPDATE

Ein massiver Verbindungsfehler legt X‑Twitter lahm: Durch eine Störung bei Cloudflare erhalten Nutzer weltweit nur noch einen Timeout Hinweis, während der Dienst vollständig offline bleibt.

Am heutigen Tag kommt es zu einem deutlichen Ausfall des X‑Twitter Dienstes, der aktuell für viele Nutzer nicht erreichbar ist. Beim Aufruf der Plattform erscheint lediglich ein Hinweis auf eine fehlgeschlagene Verbindung, begleitet vom Fehlercode 522, der auf ein Timeout zwischen Server und Cloudflare hinweist.

Die Störung verhindert den Zugriff auf sämtliche Inhalte und blockiert sowohl die Startseite als auch eingeloggte Bereiche.

Die Fehlermeldung bestätigt, dass die Ursache im Umfeld von Cloudflare liegt. Der Dienst fungiert als Vermittler zwischen Nutzern und den Servern der Plattform und ist für die Auslieferung der Inhalte verantwortlich. Durch die Störung bricht die Verbindung ab, sodass Anfragen nicht mehr korrekt weitergeleitet werden. Besucher werden stattdessen auf eine Informationsseite verwiesen, die auf den Timeout hinweist.

Der Ausfall betrifft alle Geräte und Plattformen gleichermaßen. Nutzer können weder Beiträge laden noch neue Inhalte veröffentlichen. Auch die mobilen Apps reagieren nicht mehr und zeigen lediglich Ladeversuche ohne Ergebnis. Wie lange die Störung anhält, ist derzeit nicht bekannt.

Sobald Cloudflare die Ursache behoben hat, sollte der Zugriff auf X‑Twitter wiederhergestellt werden. Bis dahin bleibt der Dienst vollständig offline.

UPDATE: Offenbar handelte es sich nur um einen kleinen Server-Schluckauf, denn der Service ist jetzt (17:15 Uhr) schon wieder verfügbar.