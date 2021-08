Two Hundred Ways: Trailer zum kniffligen Rätselspiel veröffentlicht

Autor:, in / Two Hundred Ways

Seht euch den neu veröffentlichten Trailer zum kniffligen Rätselspiel Two Hundred Ways an.

200 knifflige Levels müssen in Two Hundred Ways gelöst werden. Bringt die Kugel(n) zum Ziel, aber der Weg dorthin wird schwierig, denn es gibt bis zu drei Ebenen und jede Menge Fallen. Um die Levels zu beenden, habt ihr zwar einige Ressourcen, aber nur ein begrenztes Budget. Denkt also über den Tellerrand hinaus, um Vorteile zu haben.

Two Hundred Ways Xbox Trailer



Two Hundred Ways ist demnächst erhältlich für Xbox One und Xbox Series S|X.