Two Point Campus: Dieser neue Kurs ist totaler Käse

Autor:, in / Two Point Campus

Ein weiterer Kurs für die Universitäts-Simulation Two Point Campus stellt sich als totaler Käse heraus.

Auf dem Two Point Campus können Studenten die ausgefallensten Kurse belegen. So wurde bereits die Spionageschule vorgestellt oder die Möglichkeit die Kunst der Zauberei zu erlernen.

Jetzt wurde ein sportlicher, neuer Kurs vorgestellt: Cheeseball.

In diesem Spiel lernen die Studenten, wie sie ein Käserad einlochen oder eine Käsereibe schwingen, um genau das zu verhindern.

Für noch mehr witzige Kurse können sich Spieler ab dem 09. August 2022 in Two Point Campus einschreiben. Mit einem Xbox Game Pass Abonnement fallen sogar keine zusätzlichen Studiengebühren an.