Two Point Campus: Eine Million Spieler erreicht

Autor:, in / Two Point Campus

Two Point Campus schließt mit einem erstklassigen Abschluss ab, nachdem es nur zwei Wochen nach dem Start bereits eine Million Spieler und Spielerinnen erreicht hat. Die von Kritikern gefeierte Management-Simulation von SEGA Europe und Two Point Studios hat mit viel Charme und augenzwinkernder Komik diesen Meilenstein sogar noch schneller erreicht als sein beliebter Vorgänger Two Point Hospital.

Mark Webley, Studio Director bei Two Point Studios, sagte: „Die Entwicklung von Two Point Campus war aufregend – und nun sind wir begeistert, dass so viele Leute das Spiel so sehr genießen! Wir hatten natürlich große Hoffnungen, dass wir etwas geschaffen haben, das die Fans lieben würden – aber die Reaktion hat alle unsere Erwartungen übertroffen! Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Spielern und Spielerinnen da draußen bedanken, die uns unterstützen, indem sie ihre wilden und wunderbaren Campusse bauen – wir können es kaum erwarten, was in Zukunft noch alles erschaffen wird.“

Gary Carr, Studio Director bei Two Point Studios, erklä: „Nach dem Erfolg von Two Point Hospital hatten wir große Erwartungen zu erfüllen, daher ist es ein besonders schönes Gefühl, die eine Million Spieler noch schneller zu erreichen als zuvor. Und das ist erst der Anfang, genau wie bei Hospital werden wir Campus kontinuierlich mit vielen Lebensqualitäts-Updates und anderen Features unterstützen, außerdem haben wir viele aufregende neue Ideen und Pläne für die Zukunft von Two Point Campus, die wir hoffentlich bald mit allen Spielern da draußen teilen können!“

Two Point Campus ist ein charmanter Universitätsmanagement-Simulator, der die Spieler vor die Aufgabe stellt, den Universitätscampus ihrer Träume aufzubauen und zu leiten. Von der Gestaltung stilvoller Wohnheime bis hin zum Anlegen von Zierwegen und Gärten haben die Spieler die Freiheit, ihren Campus mit neuen und einfach zu bedienenden Kreativwerkzeugen zu pimpen, um ihr eigenes pädagogisches Meisterwerk zu errichten.

Mit einer Fülle von lustigen und fantastischen Kursen, die der Spieler erkunden kann, muss er seinen Schülern und Lehrern alles bieten, was sie brauchen, um im akademischen Jahr erfolgreich zu sein und zu überleben. Two Point Campus ist für PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich.

Two Point Campus ist zudem auch im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar.