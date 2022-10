Two Point Campus: Halloween-Update sorgt für Gruselstimmung

Autor:, in / Two Point Campus

Die Two Point Studios haben sich wieder einmal gruselig in Szene gesetzt, dieses Mal in der brillanten neuen Bildungssimulation Two Point Campus. Das Grusel-Event ist vom 20. Oktober bis zum 1. November als kostenloses Update für alle Spieler und Spielerinnen auf allen Formaten verfügbar und beinhaltet viele Inhalte, die auch nach dem Halloween-Spektakel erhalten bleiben, wie z.B. neue Gegenstände, austauschbare Kostüme und neue Herausforderungen, die es zu meistern gilt, während ihr den Untoten ausweicht und eure Hausaufgaben macht.

Der lokale Radiosender von Two Point Campus wurde ebenfalls mit neuen, gruseligen Klängen ausgestattet. Möchtet ihr mit Stil feiern? Zieht eines der neuen Outfits an, die den Studenten und Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Ein Werwolf, eine Mumie oder ein Zombie auf dem Weg zum Unterricht wäre nicht das Ungewöhnlichste, was man je in Two Point County gesehen hat.

Abgerundet wird das Halloween-Update von Two Point Campus durch einen aufregenden neuen Herausforderungsmodus, in dem man einige seiner Lieblings-Campus-Levels erneut besuchen und brandneue Herausforderungen erleben kann. Spieler nehmen an der Belagerung von Noblestead teil, wo sie sich mit Lord Blaggard zusammentun, um den Campus vor einer stöhnenden Meute von geistlosen und ranzigen Wesen (Zombies, nicht Studenten) zu schützen – oder man stellt sich Nefaria Munch, die Spiffinmoore übernommen hat und die Studenten in ihre Dauer-Kürbis-Schergen verwandelt hat.

Two Point Campus ist ein charmanter Universitätsmanagement-Simulator, in dem man seinen Traum von einer eigenen Campus-Umgebung ausleben kann – komplett mit wilden und verrückten Kursen wie magischer Zauberei, drachentötender Ritterschule oder streng geheimer Spionageschule. Two Point Campus ist für PC, Konsolen und über Xbox Game Pass für Konsolen und PC Game Pass erhältlich. Das Spiel ist während der Halloween-Zeit zum ersten Mal für PlayStation, Microsoft Store (PC) und Xbox sowie Nintendo Switch mit 20 % Rabatt erhältlich.