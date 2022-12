Two Point Campus: Kostenloses Winter-Update bringt Weihnachtsstimmung

Autor:, in / Two Point Campus

Das kostenlose Two Point Campus Weihnachtsupdate ist da! Hier gibt es alle Informationen zu den festlichen Inhalten.

Jeder Student liebt einen Tag im Schnee! Ab heute wird das kostenlose Winter-Update von Two Point Campus alles mit frischem Pulverschnee bestreuen, die Hörsäle schmücken und neue Ingame-Gegenstände, Kostüme und vieles mehr zur Verfügung stellen.

Die Spieler können ihren Campus jetzt mit einer ganzen Reihe von weihnachtlichen Leckereien schmücken, wie Weihnachtsbäumen, Strümpfen, Lichterketten und sogar dem Schlitten des Weihnachtsmanns – komplett mit Rentiergespann.

Als wäre das nicht genug, können die Spieler ihre Lehrkräfte und Freunde mit Weihnachtsmannkostümen, Elfenkostümen, riesigen Schneemannköpfen oder Krampus… ähm… nennen wir es Fell verkleiden.

Apropos Krampus: Der heimtückische Unhold ist in Two Point County angekommen, um euch die Feiertage zu vermiesen. Im neuen Herausforderungsmodus-Level „Two Point Krampus“ musst du deine Schüler vor dieser die Festtagsstimmung zerstörenden Bedrohung verteidigen, indem du die Feiertagsstimmung (und das Geld) so hoch wie möglich hältst.

Und das ist nicht die einzige Herausforderung, der sich die Spieler stellen müssen: Wenn es der Community gelingt, in diesem neuen Level gemeinsam 1 Milliarde Dollar im Spiel zu sammeln, wird ein cooler, geheimer Gegenstand freigeschaltet.

Two Point Studios wird den gemeinsamen Fortschritt der Community im Hauptmenü des Spiels verfolgen.

Und das Beste ist, dass alle Gegenstände, Kostüme und das Level im Herausforderungsmodus auch nach dem Event erhalten bleiben, selbst wenn ihr zu beschäftigt seid, um mit uns zu feiern. All die festlichen Gegenstände funktionieren sogar im Space Academy DLC von Two Point Campus, der jetzt für alle Plattformen erhältlich ist.

Two Point Campus ist ein charmanter Universitätsmanagement-Simulator, in dem die Spieler den Universitätscampus ihrer Träume aufbauen und leiten müssen. Von der Gestaltung stilvoller Wohnheime bis hin zum Anlegen von Zierwegen und Gärten haben die Spieler die Freiheit, ihren Campus mit neuen und einfach zu bedienenden Kreativwerkzeugen zu pimpen, um ihr eigenes pädagogisches Meisterwerk zu errichten.

Two Point Campus ist ab sofort für PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich. Two Point Campus ist auch im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar.

