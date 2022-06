Two Point Campus: Robotik-Kurs erschafft tödliche Maschinen

Autor:, in / Two Point Campus

Tüftelt an Künstlicher Intelligenz und schustert tödlicher Blecheimer im Robotik-Kurs von Two Point Campus zusammen.

Mit Robotern und Künstlicher Intelligenz herumzuexperimentieren, hat sich in zahlreichen Filmen ja schon als super Idee herausgestellt. Warum also den Studenten im Robotik-Kurs von Two Point Campus nicht dieselbe Gelegenheit geben, um tödliche Blechheinis zusammenzuschustern.

Der Trailer zum jüngsten Kurs für die Universitäts-Simulation zeigt die vielfältigen Möglichkeiten, was die Erforschung in diesem Bereich alles Zustandebringen kann.