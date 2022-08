Two Point Campus: Trailer zur bevorstehenden Xbox Game Pass Milchshake-Party

Autor:, in / Two Point Campus

Nachfolger von Two Point Hospital erscheint am 9. August für PC, Mac und Konsolen. Das Spiel erscheint dazu im Xbox Game Pass.

In wenigen Tagen veröffentlicht SEGA mit Two Point Campus den Nachfolger vom beliebten Two Point Hospital. Statt ins Krankenhaus geht es diesmal an die Uni.

Die Schulzeit steht vor der Tür und was gibt es da Besseres zu feiern – und zwar die wildeste Milchshake-Party in der Geschichte von Two Point County! Falls euch die Milchprodukte nicht zusagen, gibt es hier einen (laktosefreien!) Launch-Trailer, um die Veröffentlichung von Two Point Campus am 9. August schon heute zu feiern:

Ihr könnt der College-Party-Champion sein, wenn Two Point Campus am 9. August für PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht wird. Two Point Campus wird am ersten Tag auch im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar sein.