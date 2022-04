Two Point Campus: Universitäts-Simulation auf August verschoben

Autor:, in / Two Point Campus

Heute hat Entwickler Two Point Studios ein neues Video zur Uni-Simulation Two Point Campus veröffentlicht.

Die Macher des Spiels zeigen neues Gameplay vom Campus und sprechen über die Visionen, die sie verfolgen und im Spiel umsetzen wollen.

Wie am Ende des Videos zu sehen ist, wurde Two Point Campus mit einem neuen Release-Termin versehen. Anstatt wie bislang am 17. Mai erscheint das Spiel nun erst am 09. August 2022.