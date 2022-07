Two Point Campus: Was Spieler über die Studenten wissen sollten

Autor:, in / Two Point Campus

Der Entwickler von Two Point Campus verrät im Entwickler-Video, was man über die Studenten wissen sollte.

In Two Point Campus ist es nicht nur eure Aufgabe, die beste Universität überhaupt zu managen und den Studenten eine Vielzahl von Bildungsmöglichkeiten zu bieten.

Die Studenten wollen auch bei Laune gehalten werden.

Glückliche Studenten schmeißen die Uni nicht hin und sind stärker inspiriert zu lernen und ihre Kurse zu besuchen.

Im neusten Entwickler-Video erzählt euch Two Point Studios mehr darüber, was die Studenten antreibt und welche verschiedenen Typen von Charakteren es gibt.

Two Point Campus erscheint am 19. August für Xbox und wird an diesem Tag auch im Xbox Game Pass enthalten sein.