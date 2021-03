Two Point Hospital: Jumbo Edition und Upgrade veröffentlicht

Autor:, in / Two Point Hospital

Two Point Hospital ist mit über 3 Millionen zufriedenen Spielern ein medizinisches Wunder. Ab sofort könnt ihr in vier riesigen Erweiterungen und zwei zusätzlichen DLCs eure Krankenhaus-Bauerfahrung beweisen – alles in eine außergewöhnliche Jumbo Edition gestopft oder als Upgrade verfügbar. Für Xbox Game Pass Abonnenten gibt es einen Rabatt von 20 Prozent.

Inhalt Two Point Hospital: Jumbo Edition

Two Point Hospital

Two Point Hospital: Close Encounters

Two Point Hospital: Exhibition Items Pack

Two Point Hospital: Off the Grid

Two Point Hospital: Retro Items Pack

Two Point Hospital: Jumbo Edition – 39,99 € – 31,99 € – 3,2 GB – Rabatt mit Xbox Game Pass

Two Point Hospital: Jumbo Edition Upgrade – 16,99 € – 10,1 MB