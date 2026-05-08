Two Point Museum: Arty-Facts jetzt erhältlich

Two Point Museum: Arty-Facts ist jetzt verfügbar und erweitert den Museumsbau um kreative Kunstinhalte.

Two Point Museum: Arty-Facts ist ab sofort verfügbar und erweitert das Aufbau- und Management-Spiel um neue Inhalte rund um Kunst und kreative Museumsgestaltung.

Im Mittelpunkt des neuen Updates steht der Ausbau des eigenen Museums, bei dem Spieler ihre Ausstellung individuell gestalten und sich stärker auf künstlerische Inhalte konzentrieren können. Dabei rückt das kreative Bauen und Kuratieren von Ausstellungsstücken noch stärker in den Fokus des Gameplays.

Der Launch Trailer zeigt, wie Spieler ihr eigenes Museum im Stil von Two Point County gestalten und dabei sowohl auf klassische Management-Elemente als auch auf kreative Freiheit setzen können. Ziel ist es, ein Museum zu erschaffen, das sowohl Besucher anzieht als auch optisch überzeugt.

Two Point Museum: Arty-Facts ist ab sofort für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich. Zusätzlich erscheint der Inhalt für Nintendo Switch 2, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt.

Damit erweitert das Spiel seine Plattform-Verfügbarkeit und setzt den Ausbau des Museums-Simulationskonzepts weiter fort.