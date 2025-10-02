Two Point Museum: Autumn Update bringt neue Inhalte und saisonale Atmosphäre

1 Autor: , in News / Two Point Museum
Übersicht
Image: SEGA

Two Point Museum erhält herbstliches Update – Trailer veröffentlicht!

Two Point Museum hat ein neues Autumn Update erhalten, das Spieler mit herbstlicher Stimmung und saisonalen Inhalten in die Museumswelt eintauchen lässt.

Der offizielle Trailer zeigt die Veränderungen der Umgebung, wie braun werdende Blätter und eine kühle, unheimliche Atmosphäre, die perfekt zur nahenden Halloween-Saison passt. Spieler können die neuen Features des Updates erkunden, während sie ihre Museumsanlagen verwalten und kreativ gestalten.

Parallel zur Veröffentlichung des Updates bietet Steam derzeit einen Rabatt von 20 Prozent auf Two Point Museum, sodass neue Spieler die Gelegenheit haben, direkt einzusteigen und die herbstlichen Inhalte zu erleben.

Das Autumn Update erweitert das Spielerlebnis mit thematischen Anpassungen, saisonalen Dekorationen und zusätzlichen Herausforderungen, die die bekannte Mischung aus Strategie und Humor der Two Point-Reihe fortsetzen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Two Point Museum

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren
  1. Kitomy 44930 XP Hooligan Schubser | 02.10.2025 - 10:54 Uhr

    schaut interessant aus.
    Habe das Hauptspiel vor kurzem durch gespielt (Im Summer Sale „gekauft“), da es nicht im GP ist … Überlege grad ob ich mir den DLC hole.

    0

Hinterlasse eine Antwort