Two Point Museum: Dinosaurier-Dekor und Backfisch

Autor:, in / Two Point Museum

Two Point Studios Limited und SEGA Europe Ltd. haben Two Point Museum offiziell angekündigt.

Two Point Studios Limited und SEGA Europe Ltd. freuen sich sehr, Two Point Museum ankündigen zu können. Im neuen Titel aus der Two-Point-Reihe sorgen die Spieler als Museumsdirektor dafür, dass im Museum alles reibungslos läuft und die Ausstellungsstücke perfekt zur Geltung kommen.

Schickt Experten auf Expeditionen, dekoriert Dinosaurierknochen und entdeckt verblüffende Artefakte in dieser spannenden und innovativen Management-Simulation von den Schöpfern von Two Point Hospital und Two Point Campus.



Two Point Museum wird für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht – weitere Informationen zum Release folgen demnächst.