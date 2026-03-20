Two Point Museum: Erhält kostenloses Angry Birds Update – jetzt entdecken

Das neue Update für Two Point Museum integriert die Welt von Angry Birds und bringt frische Frühjahrsinhalte für Spieler auf PC, Xbox und PlayStation.

Die chaotischen Vögel von Angry Birds fliegen ab sofort durch das Two Point Museum.

Mit dem neuen kostenlosen Update führen Two Point Studios und SEGA Europe in Zusammenarbeit mit Rovio das beliebte Angry Birds-Universum direkt in das Digiversum des Museums ein.

Spieler können nun neue Expeditionsziele, Exponate und Dekorationen entdecken, während Red und seine Freunde dafür sorgen, dass schelmische Böse Schweine nicht die Museumsausstellungen zerstören.

Das Update umfasst die Schweineinsel, auf der Spieler Artefakte aus dem Angry Birds-Universum sammeln und das erste Vogel-Wildtier-Exponat des Spiels ausstellen können. Zusätzlich können Kuratoren ihr Museum mit dem saisonalen Frühlings-Update aufwerten.

Neue Expeditionsziele auf den Oster-Inseln bringen erwachte, flauschige Kreaturen ins Museum, die dabei helfen, Besucher in die Ausstellungen zu locken. Frühlingshafte Picknicktische, Outdoor-Objekte und Unterwasserwelt-Exponate im Briny Bay sorgen zudem für zusätzliche Aktivität und Atmosphäre.

Zu den Highlights des Angry Birds Digiversums zählen: drei neue Expeditionsziele auf der Schweineinsel – Kobaltplateaus, Bambuswald und Schweinestadt –, neun neue Exponate, darunter ein interaktives Ausstellungsstück und neue Wildtier-Exponate, sowie neue Souvenir-Artikel und Dekorationen, mit denen jedes Museum in ein eigenes „Angryverse“ verwandelt werden kann.

Das Frühlings-Update erweitert das Museum um zwei Expeditionsziele auf den Oster-Inseln, drei neue Exponate, Dekorationsoptionen, Schokokuchen-Kioske und Schoko-Eier-Körbe, die helfen, Besucher anzulocken und das Museum frühlingsfit zu machen.

Das kostenlose Update ist ab sofort auf PC, Xbox Series X|S und PS5 verfügbar und wird in Kürze auch auf der Nintendo Switch 2 erscheinen. Spieler können direkt loslegen, die neuen Inhalte entdecken und das Museum in ein frühlingshaftes Chaos voller Vögel und Abenteuer verwandeln.