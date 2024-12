Two Point Museum: Erkundungen für Exponate

Autor:, in / Two Point Museum

SEGA präsentiert ein neues Video zu Two Point Museum und stellt die Erkundungen im Spiel in den Fokus.

Two Point Museum ist ein bevorstehendes Wirtschaftssimulationsspiel von Two Point Studios, bekannt für Titel wie Two Point Hospital und Two Point Campus.

Ein zentrales Feature von Two Point Museum ist die Möglichkeit, Expeditionen zu organisieren. Spieler können Teams von Experten auf Entdeckungsreisen schicken, um seltene und gut erhaltene Artefakte zu finden. Diese Funde können dann im Museum ausgestellt werden, um Besucher anzulocken und das Interesse zu steigern.

Die Gestaltung des Museums bietet den Spielern große Freiheit. Sie können thematische Bereiche schaffen, indem sie Wände ziehen, Farben auswählen und Exponate wie prähistorische Pflanzen, gefrorene Urmenschen oder Dinosaurierknochen nach Belieben platzieren. Ein gut gestaltetes Museum erhöht die Zufriedenheit der Besucher und fördert Spenden.

Die Verwaltung des Museums erfordert auch die Einstellung von Personal wie Assistenten für den Ticketverkauf, Sicherheitskräfte zum Schutz der Exponate und Reinigungskräfte für die Sauberkeit.

Was es noch alles zu entdecken gibt, seht ihr hier: