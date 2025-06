Two Point Museum: Erster DLC mit fantastischen Funden

Autor:, in / Two Point Museum

Drachen, Zauberer und Barden geben sich am 17. Juli im ersten DLC für Two Point Museum die Ehre.

Two Point Museum begibt sich mit dem ersten DLC tief in die Welt mittelalterlicher Fantasy. „Fantastische Funde“ bietet Museumskuratoren eine neue, exklusive Fantasy-Expeditionskarte, auf der sich eine ganze Reihe wundersamer Schätze versteckt.

Insgesamt gibt es 40 neue Exponate zu entdecken, darunter den Fliegenden Teppich, den Teekochergeist, die Zweiseitge Medaille und mehr. Und diese magischen Artefakte sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern haben auch positive Effekte auf Gäste, solange sie gut instand gehalten werden – sollte die Pflege dieser faszinierenden Kuriositäten aber vernachlässigt werden, könnten sie die Gäste stattdessen verfluchen.

Um auf Expeditionen diese magischen Ausstellungsstücke zu finden, müssen Fantasy-Experten der Klassen Barbar, Zauberer, Schurke und Barde angeheuert werden, die jeweils über eigene Attribute verfügen.

Reichen die gesammelte Stärke und das Geschick des Teams, um einen Drachenangriff abzuwehren? Wie sieht es mit Intelligenz und Glück aus, um für eine Abkürzung ein Schloss zu knacken?

In „Fantastische Funde“ gilt es, eine vielseitige Gruppe von Fantasy-Experten mit ihren jeweils eigenen Stärken und Talenten zusammenzustellen, um deren erfolgreiche Rückkehr von Expeditionen zu sichern – natürlich mit neuen magischen Exponaten im Gepäck.

Und das ist noch nicht alles. „Fantastische Funde“ haucht auch den Museen vor Ort ein gewisses zauberhaftes Extra ein: drei neue Gäste-Archetypen, 26 Deko-Objekte und Hilfsmittel, interaktive Ausstellungsstücke, Banner, Tapeten, Böden und sogar ein ganz neuer Look für den Helikopter sorgen für die passende mittelalterlich-magische Atmosphäre.

Mythische Ausrüstung für das Personal, entweder direkt ausgerüstet oder im Museum ausgestellt, bietet gewisse Boni, etwa Schutz für Exponate in der Nähe oder Jobsicherheit, die einer Entlassung entgegenwirkt.

„Fantastische Funde“ folgt dem kostenlosen Update „Gedenkexponate und mehr“ und reiht sich damit in die vielfältigen neuen Inhalte ein, die in Two Point Museum für Abwechslung sorgen. Auf Steam gibt es im Rahmen des Steam Summer Sale aktuell 20 % Rabatt auf Two Point Museum.

Wer sich „Fantastische Funde“ gleich in der ersten Woche nach Erscheinen des DLC am 17. Juli 2025 holt, kann sich außerdem auf Xbox, PlayStation und PC 10 % Rabatt sichern. Das Angebot gilt bis zum 24. Juli 2025 um 19:00 Uhr MESZ.