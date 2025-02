Autor:, in / Two Point Museum

Kampf gegen Vandalen und Diebe mit neuen Sicherheitsmaßnahmen in Two Point Museum.

Elf Tage vor Erscheinen des Spiels und eine Woche vor Start der Frühzugangsphase wurde für Two Point Museum ein brandneuer Trailer veröffentlicht.

Dieser zeigt, wie Spieler ihr Museum gegen Banden von Banditen verteidigen und so ihre wertvollen Schätze beschützen können – im ersten Museumsverwaltungs-Simulator der Welt, der am Dienstag, dem 4. März, erscheint.

Aufgabe der Spieler ist es, ihre Museen in erfolgreiche und prestigeträchtige Kultureinrichtungen zu verwandeln. Dabei haben sie die Wahl zwischen fünf völlig unterschiedlichen Standorten im Two Point County und können Hunderte einzigartiger Ausstellungsstücke entdecken. Doch alles hat seinen Preis – je erfolgreicher ein Museum, desto anziehender wirkt es auf Diebe und Vandalen!

Kuratoren können solchen Gefahren einen Schritt voraus sein, indem sie mithilfe von Sicherheitsposten und Kameras für Überwachung vor Ort und aus der Ferne sorgen. Mit wachsenden Sammlungen wird es immer wichtiger, Sicherheitskräfte einzustellen, weiterzubilden und rund um die Uhr im Einsatz zu haben, um gegen alle möglichen Kriminellen gefeit zu sein – besonders die, die sich durch die Keramikabteilung einschleichen.

Außerdem müssen Museen gegen gezielte Überfälle gewappnet sein, was glücklicherweise kein Ding der Unmöglichkeit ist. Die Installation von Diebstahlsicherungsvorrichtungen an Ausstellungsstücken und Security-Torbögen in der Nähe der wertvollsten Relikte helfen, lästige Dieben abzuschrecken. Darüber hinaus kann die Museumsverwaltung in der Security-Ausstellung im Pop-up-Museum des County-Archivs ihr Wissen und ihre Kompetenz im Bereich Verbrechensbekämpfung auffrischen.

Mit solchen Sicherheitsmaßnahmen gewappnet, können Möchtegern-Kriminelle auf (beziehungsweise vor) frischer Tat ertappt werden, und das Museum bleibt sicher. Es lohnt sich also, wachsam zu bleiben – vor allem, um nicht den Veröffentlichungstermin zu verpassen: Two Point Museum erscheint am Dienstag, dem 4. März, für PC, PlayStation 5 und XBOX X|S. Wer die digitale Explorer Edition vorbestellt, erhält schon früher Zugang: am Donnerstag, dem 27. Februar.