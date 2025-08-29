Eine Kollaboration mit DREDGE, Power-ups and ein paar Dinge, die vielleicht besser unentdeckt bleiben sollten in Two Point Museum.

Willkommen im Digiversum von Two Point Museum – Kostenloses Update jetzt verfügbar! Das Digiversum ist offiziell eröffnet und die ersten beide Risse stehen zur Erkundung offen:

Haxenhexer und DREDGE. Das Digiversum ist eine brandneue Expeditionskarte, die verfügbar wird, sobald Spieler den zweiten Stern in Memento Mile starten. In jedem Riss warten neue interessante Expeditionsziele (IEZ), Exponate, Dekorationen und mehr. Also: Nicht warten, sondern gleich den Entdeckerhut abstauben und auf geht’s auf eine Reise durch die Spielegeschichte und auf die Suche nach Geheimnissen aus der Tiefe.

In einem spannenden neuen Crossover mit Black Salt Games‘ Angelabenteuer DREDGE können Spieler in Two Point Museum eine Reihe von mysteriösen Inhalten entdecken, wenn sie sich in die düsteren Gewässer des DREDGE-Risses wagen. Hier gibt es drei abgelegene IEZ zu entdecken, zehn neue Fisch-Exponate an Land zu holen, neue Aquarium-Deko freizuschalten und obendrein neue Personaloutfits für das Museumsteam. Aber Achtung: Tagsüber fischen ist kein Problem, aber nachts … wäre es unklug. Und bei den Anomalie-Fischen sollte man lieber nicht zu genau hinschauen.

Das Digiversum-Abenteuer startet mit dem Haxenhexer-Riss, der Spieler in die beliebteste Videospielserie des Two Point County transportiert: „Haxenhexer“, eine Schatztruhe der Geschichte der Videospiele für Digital-Experten. Dort warten vier IEZ voller Retro-Exponate, schrulligem Dekor und ebenso zauberhafter wie bedenklicher interaktiver Ausstellungsstücke. Experten können angeheuert werden, um Power-Ups herzustellen. Diese Spezialgegenstände aus der Werkstatt verleihen mächtige Boni, wenn sie im Museum platziert werden, und bieten damit größere, bessere und kühnere Wege, Gäste zu beeindrucken und natürlich Spenden anzukurbeln.

Zusätzlich zu den neuen Inhalten bringt das Update auch neue Sprach-Unterstützung für Two Point Museum. Um die Two-Point-Spiele zu noch mehr Spielern zu bringen, haben Two Point Studios jetzt auch Spanisch (Lateinamerika), Thai und Russisch als Sprachoptionen hinzugefügt. Das kostenlose Update beinhaltet außerdem eine Reihe von allgemeinen Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Optimierungen. Eine Übersicht aller Inhalte und Verbesserungen gibt es in diesem Blog-Post.

Das kostenlose Digiversum-Update für Two Point Museum ist ab sofort auf Steam, PlayStation und Xbox verfügbar. Fans werden sich auf freuen zu hören, dass das Digiversum weiter wachsen wird! Mit der Zeit werden neue Risse entstehen, die mit noch mehr neue Exponaten, Dekorationen und Spielüberraschungen aufwarten.