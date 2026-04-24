Two Point Museum: „Kunst und Kurioses“-DLC erscheint am 7. Mai

Two Point Museum erweitert sich mit dem kreativen „Kunst und Kurioses“-DLC um neue Ausstellungen und Inhalte.

Two Point Museum erhält mit „Kunst und Kurioses“ eine neue Erweiterung, die sich vollständig dem Thema Kreativität und Kunst widmet. Der DLC erscheint am 7. Mai für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5, eine Version für Nintendo Switch 2 soll später folgen.

Entwickler Two Point Studios und Publisher SEGA Europe erweitern das BAFTA-nominierte Museums-Management-Spiel damit um neue Inhalte, die den Fokus auf künstlerische Ausstellungen und kreative Gestaltung legen.

Im Mittelpunkt stehen neue Exponate und Kunstwerke, darunter humorvolle Neuinterpretationen bekannter Werke wie „Two Point Gothic“, „Die Beständigkeit der Pizza-Verringerung“ oder „Schachtel Trüffelschweine“. Diese greifen klassische Kunstmotive auf und setzen sie im typischen Two-Point-Stil neu um.

Neben statischen Ausstellungsstücken kommen auch interaktive Elemente hinzu. Dazu zählen unter anderem Performance-Kunst und eine sogenannte Sketch-Show, die als visuell inszenierte Ausstellung konzipiert ist.

Ein neues Atelier erlaubt es zudem, eigene Kunstwerke zu erstellen. Diese bestehen aus mehreren kombinierbaren Elementen, wobei Medium und Experteneigenschaften Einfluss auf das Endergebnis und die Reaktionen der Besucher haben.

Der DLC bringt außerdem einen neuen Museumsstandort namens „Undee-Docks“, einen neuen Expertentyp für Kunst sowie eine Expeditionskarte in Form von Zaras Skizzenbuch. Insgesamt sollen über 27 neue Kunstexponate, neue Café- und Shop-Objekte sowie weitere Dekorationen enthalten sein.

Two Point Museum: Kunst und Kurioses

Brandneuer Museumsstandort: Undee-Docks

Neuer Expertentyp: Kunstexperten

Unerforschte Expeditionskarte in Form von Zaras Skizzenbuch

27+ Kunstexponate, einschließlich berühmter Kunstwerke

Neue Objekte für den Souvenirladen

Neue thematische Café-Objekte

Fünf neue interaktive Ausstellungstücke in Form von Kunstwerken

Neue Themenobjekte und Dekorationen

Atelier zum Erschaffen originaler Kunstwerke

Bereits am 30. April wird zudem ein kostenloser DLC-Schnupperkurs angeboten, der Spielern einen ersten Zugang zu den neuen Inhalten bis zum ersten Stern der Erweiterung ermöglicht.