Two Point Museum: Spiel erscheint im März 2025

Autor:, in / Two Point Museum

Veröffentlichungsdatum für Two Point Museum angekündigt, Vorbestellungen gehen live.

Two Point Studios Limited und SEGA freuen sich sehr, den Veröffentlichungstermin von Two Point Museum bekannt geben zu können: Das Spiel erscheint am 4. März 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen sind schon jetzt für alle Plattformen möglich.

Two Point Museum ist die neue innovative Management-Simulation der Schöpfer von Two Point Hospital und Two Point Campus. Die Spieler können das Museum ihrer Träume entwerfen, faszinierende Ausstellungsstücke kuratieren und alle Aspekte des Museumserlebnisses der Gäste kontrollieren.

Design Director Ben Huskins sagt: „Wir sind begeistert, wie toll Two Point Museum nach der Ankündigung im August angenommen wurde. Seither hatten wir die Gelegenheit, Two Point Museum öffentlich auf der Gamescom zu präsentieren und das Unterwasserwelt-Thema im Rahmen des Xbox-Gamescom-Showcase vorzustellen.“ „Und jetzt können wir endlich bestätigen, dass Two Point Museum am 4. März 2025 veröffentlicht wird. Wir können es kaum erwarten, euch allen mehr über das Spiel zu erzählen, also bleibt dran, denn über die kommenden Monate werden wir euch weitere Themen, Ausstellungsstücke und Artefakte aus dem Spiel vorstellen!“

Zusammen mit der Bekanntgabe, dass die Vorbestellungsphase beginnt, hat Two Point Studios außerdem die Explorer Edition von Two Point Museum enthüllt, die exklusive Inhalte und das Sonic-Vorbestellpaket beinhaltet.

Für den Kauf der Explorer Edition werden die Spieler mit einer Reihe spannender Inhalte belohnt, darunter auch eine einzigartige Museumslocation mit Dschungel-Thema. Besitzer der Explorer Edition erhalten obendrein Zugang zu einer Museumsherausforderung, bei deren Abschluss besondere Objekte freigeschaltet werden, wie Objekte und Items, die das Gameplay verbessern. Käufer der digitalen Explorer Edition erhalten außerdem fünf Tage früher Zugang zum Spiel, also bereits am 27. Februar.

​

Mit der Vorbesteller-Version von Two Point Museum wird auch der Zugang zu einer spektakulären Sonic-Themensammlung freigeschaltet – mit Objekten wie Sonic- und Shadow-Personaloutfits, Outfits für den Souvenirladen sowie Plüschtiere, die die Museumsgäste kaufen können. Bonusoptionen zur Anpassung des Museums umfassen außerdem die Sonic-Tapete, besondere Bodenbeläge und dekorative Statuen.

Neben dem Veröffentlichungsdatum von Two Point Museum hat SEGA außerdem einen Publisher-Sale auf Steam angekündigt, bei dem auch Two Point Hospital und Two Point Campus mit 80 % Rabatt und alle DLCs mit 50 % Rabatt erhältlich sein werden. Der Publisher-Sale auf Steam läuft vom 19. bis zum 26. September und lockt mit bis zu 85 % Rabatt auf über 300 kultige SEGA-Spiele und DLCs.