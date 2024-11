Two Point Museum: Vom Spukhotel heimgesucht

Autor:, in / Two Point Museum

Two Point Museum wird von Spukhotel heimgesucht. Das Spiel erscheint im März 2025.

Gruselige Geister und finstere Phantome werden in Two Point Museum zur Tagesordnung gehören, nachdem die spukende Wailon Lodge nun als ein weiterer spielbarer Museumsschauplatz bekannt gegeben wurde.

Wailon Lodge war in ihrer Blütezeit ein gemütliches, idyllisches Reiseziel für die Einwohner des Two Point County, doch jetzt ist das Hotel verfallen und gilt als zu abgelegen, zu altmodisch und für die Lebenden zu nah am Eingang zur Unterwelt.

Die Lodge wird überschattet von Gerüchten über Möbelstücke, die sich von selbst bewegen, einer Zugpfeife, die schrill durch das Tal hallt, und anderen Geschichten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen.

Die Aufgabe des Museumskurators ist es nun, dem geisterhaften Hotelier Winston Wailon beizustehen und Ausstellungsstücke zu finden, die das alte Spukhotel wieder in ein belebtes Besuchsziel verwandeln.

Richtet Poltergastzimmer ein, deren persönlich abgestimmte Einrichtung wandernde Seelen in Museumsgäste verwandelt, und schickt Expeditionen durch den nahegelegenen Riss in die Unterwelt, während ihr dafür sorgt, dass historische Überbleibsel sorgsam und mit gebührendem Respekt für ihre mysteriöse Vergangenheit behandelt werden.

Wer sich traut, sieht hier den unheimlichen Unsinn der Wailon Lodge in Aktion an:

Wailon Lodge ist zusammen mit Memento Mile und der Passwater-Bucht einer der spielbaren Schauplätze in Two Point Museum, der neuen innovativen Management-Simulation, in der Spieler das Museum ihrer Träume entwerfen, faszinierende Ausstellungsstücke kuratieren und alle Aspekte des Museumserlebnisses der Gäste kontrollieren können.

Two Point Museum erscheint am 4. März 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.