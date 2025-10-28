Two Point Museum: ZOOSEUM DLC präsentiert

Two Point Studios Limited und SEGA Europe Ltd freuen sich, den zweiten DLC für Two Point Museum zu enthüllen: ZOOSEUM.

In diesem wilden neuen DLC öffnet ein brandneues Museum seine Tore, das sich gänzlich den Wundern der Tierwelt widmet. Wildtier-Experten werden die Gelegenheit haben, eine unglaubliche Vielfalt an Wesen zu retten, zu heilen, aufzuziehen und auszuwildern, während sie gleichzeitig ihr Museum auf spannende und unerwartete Weisen erweitern.

Mehr Informationen über das Veröffentlichungsdatum und Details zum Gameplay werden bald geteilt.

Aber das war noch nicht alles! Two Point Museum erscheint außerdem schon heute auf Nintendo Switch 2. Damit wird allen Kuratoren, die auf einer tragbaren Plattform in die Welt der Museen eintauchen möchten, das komplette Two Point Museum-Erlebnis zur Verfügung stehen. Den Launch-Trailer gibt es hier: