Two Point Museum: ZOOSEUM DLC präsentiert

Image: SEGA

Two Point Museum stellt seinen nächsten DLC vor: ZOOSEUM!

Two Point Studios Limited und SEGA Europe Ltd freuen sich, den zweiten DLC für Two Point Museum zu enthüllen: ZOOSEUM.

In diesem wilden neuen DLC öffnet ein brandneues Museum seine Tore, das sich gänzlich den Wundern der Tierwelt widmet. Wildtier-Experten werden die Gelegenheit haben, eine unglaubliche Vielfalt an Wesen zu retten, zu heilen, aufzuziehen und auszuwildern, während sie gleichzeitig ihr Museum auf spannende und unerwartete Weisen erweitern.

Mehr Informationen über das Veröffentlichungsdatum und Details zum Gameplay werden bald geteilt.

Aber das war noch nicht alles! Two Point Museum erscheint außerdem schon heute auf Nintendo Switch 2. Damit wird allen Kuratoren, die auf einer tragbaren Plattform in die Welt der Museen eintauchen möchten, das komplette Two Point Museum-Erlebnis zur Verfügung stehen. Den Launch-Trailer gibt es hier:

  2. d4wGkw0n 17620 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 28.10.2025 - 12:10 Uhr

    Müsste mal wieder reinschauen, ob es mittlerweile besser läuft und sie die Abstürze in den Griff bekommen haben.

    Hätte mir wahrscheinlich auch schon den ersten DLC gekauft, aber so wie es bei mir läuft, macht es keinen Spaß.

