Two Strikes: Release wurde verschoben

Autor:, in / Two Strikes

Two Strikes, das handgezeichnete 2D-Kampfspiel, wurde in den Dojos von Retro Reactor Games entwickelt, auf Messers Schneide geschliffen und von Entalto Publishing präsentiert und erscheint nun am 23. Mai für alle wichtigen Plattformen. Ursprünglich war ein Release am 25. April vorgesehen.

Furchtlose Samurai müssen sich nur noch wenige Wochen gedulden, um in den Genuss des visuell atemberaubenden 2D-Kampfspiels zu kommen, in dem der Geist der Sengoku-Ära und die traditionelle japanische Handwerkskunst in blitzschnellen, tödlichen Duellen aufeinandertreffen.

Der Sieg hängt von punktgenauer Präzision ab – meistert die Kunst des Blocks, täuscht mit Gerissenheit und landet den entscheidenden Schlag. Wählt euer Schicksal aus acht einzigartigen Kriegern, von denen jeder seinen eigenen tödlichen Stil beherrscht, und stellt euer Können in intensiven Mehrspieler-Duellen gegen eure Rivalen unter Beweis oder verfeinert eure Fähigkeiten in einer Vielzahl von Einzelspieler-Herausforderungen.