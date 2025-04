Two Strikes: Stilvolles 2D-Kampfspiel erscheint im April

Autor:, in / Two Strikes

Das handgezeichnete 2D-Kampfspiel Two Strikes wird am 25. April für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen. Eine physische PS5-Edition wird zudem von Perp Games vertrieben und am selben Tag in Europa und Amerika veröffentlicht.

Eine mobile Version wird bald folgen, exklusiv auf Crunchyroll Game Vault – einer wachsenden Bibliothek von Spielen für die Anime-Fans von Crunchyroll.

Two Strikes wurde von Retro Reactor Games entwickelt und von Entalto Publishing herausgebracht und bietet ein visuell beeindruckendes 2D-Kampferlebnis, das von der Sengoku-Periode inspiriert ist und traditionelle japanische Kunst mit intensiven, rasanten Duellen verbindet.

Die Kämpfe werden mit nur einem oder zwei Treffern entschieden und erfordern Präzision und Geschicklichkeit, indem ihr euren Gegner effektiv abblockt und eure Angriffe verfeinert.

Mit acht einzigartigen Kriegern, von denen jeder über einen eigenen Kampfstil verfügt, können die Spieler ihre Fähigkeiten im Mehrspielermodus oder in verschiedenen Einzelspielermodi testen.

Two Strikes ist derzeit im Early Access auf Steam verfügbar und wird in seiner endgültigen Form am 25. April zum Preis von 19,99 $ erscheinen. Es bietet Online-Crossplay-Matchmaking und einen erweiterten Story-Modus, der die Vergangenheit der Kämpfer aufdeckt, während sie im Shinigami-Turnier kämpfen.