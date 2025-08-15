Tycoon Rise of Industry 2: Wirtschaftssimulation für Xbox Series X|S und PlayStation 5

Wirtschaftssimulation startet auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 mit neuen Funktionen und Szenarien!

Rise of Industry 2, die Fortsetzung des erfolgreichen Indie-Wirtschaftssimulators, wird am 16. September 2025 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht.

Das Spiel versetzt euch in die USA der 1980er Jahre, eine Zeit geprägt von technologischem Fortschritt, wachsender Globalisierung und wirtschaftlichem Aufschwung. Ihr übernehmt die Rolle eines Unternehmers, der Produktionsketten aufbaut, mit CEOs interagiert und ein Firmenimperium errichtet.

Die Konsolenversion bietet eine speziell angepasste Benutzeroberfläche und erweitert das Spielerlebnis durch neue Inhalte. Dazu gehören ein Kampagnenmodus mit 15 unterschiedlichen Szenarien, ein freier Sandbox-Modus sowie ein System für soziale Beziehungen, das euch erlaubt, mit anderen Industrieführern zu handeln und Kontakte zu knüpfen. Die visuelle Gestaltung orientiert sich am Stil der 1980er Jahre und verleiht dem Spiel eine eigene Atmosphäre.

Rise of Industry 2 ist bereits für PC erhältlich und wird zum Preis von 34,99 Euro auch auf Konsolen verfügbar sein.