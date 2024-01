Ubisoft+: Abo entwickelt sich weiter

Ubisoft hat angekündigt, dass sich das Abo-Modell von Ubisoft+ weiter entwickelt und verraten, was ihr erwarten könnt.

Parallel zum Early-Access-Start von Prince of Persia: The Lost Crown (Test) im Ubisoft+ Abonnent, benennt Ubisoft seine Abonnementpläne um.

„Ubisoft+ Multi-Access“ und „PC Access“ werden nun zu „Ubisoft+ Premium“ umbenannt und bieten neben Premium-Editionen, monatlichen Belohnungen und mehr auch Neuerscheinungen am ersten Tag und gegebenenfalls frühen Zugang, wie es auch bei Prince of Persia: The Lost Crown der Fall war.

Ubisoft führt außerdem ein neues Angebot ein: Ubisoft+ Classics auf PC, eine kuratierte Auswahl beliebter Spiele aus dem Backkatalog und Live-Spiele.

Philippe Tremblay äußerte sich zu den Unterschieden: „Premium bedeutet, dass Sie ab dem ersten Tag Zugang zu neuen Veröffentlichungen haben und in einigen Fällen, wie bei Prince of Persia: The Lost Crown, auch frühzeitigen Zugang zu kommenden Neuerscheinungen.“ „Dazu kommt unser umfangreicher Backkatalog, in dem Sie Zugang zu Premium-Editionen, DLC und monatlichen Belohnungen haben. All dies wird auf Xbox, PC und Amazon Luna angeboten, und Sie müssen nur einmal ein Abonnement abschließen, um Zugang zu diesen Spielen auf all diesen Plattformen zu haben.“ „Spieler können Ubisoft+ Premium für eine monatliche Gebühr von 17,99 $ abonnieren.“ „Alternativ können Spieler auch Ubisoft+ Classics abonnieren, eine kuratierte Auswahl unserer beliebtesten Spiele aus dem alten Katalog, wie Far Cry 6, Rainbow Six Siege und Watch Dogs: Legion. Dieser Katalog wird mit der Zeit wachsen, ist für PlayStation+ Extra- und PlayStation+ Premium-Mitglieder enthalten und ist jetzt auch auf dem PC im Ubisoft Store für 7,99 $ pro Monat erhältlich.“