Ubisoft+: Gamer sollen Spiele in Zukunft nicht mehr besitzen

Das Angebot von Ubisoft+ hat sich weiterentwickelt und wird künftig unter dem Namen Ubisoft+ Premium mit weiteren Vorteilen laufen. Wir hatten heute Morgen bereits darüber berichtet.

Über die Änderungen beim eigenen Abonnementdienst und dem Geschäftsmodell im Allgemeinen sprach Philippe Tremblay, Director of Subscriptions bei Ubisoft, mit GamesIndustry.

Der Ansicht von Tremblay nach sieht er enorme Wachstumschancen bei Abonnementmodellen, allerdings muss dazu noch einiges geschehen.

Tremblay sagte zunächst: „Ich habe keine Kristallkugel, aber wenn man sich die verschiedenen Abo-Dienste ansieht, die es gibt, dann haben wir in den letzten Jahren eine rasante Expansion erlebt, die aber im Vergleich zu den anderen Modellen noch relativ klein ist. Wir sehen ein Wachstum auf den Konsolen, da die PlayStation und die Xbox neue Leute anlocken. Auf dem PC ist es aus Ubisoft-Sicht bereits großartig, aber wir wollen den PC noch weiter ausbauen, also sehen wir dort eine Chance.“

Auf Seiten der Verbraucher muss dazu ebenfalls eine Veränderung stattfinden. Tremblay sagt, man müsse sich daran gewöhnen, dass Spieler ihre CD- oder DVD-Sammlung nicht mehr besitzen.

„Eines der Dinge, die wir gesehen haben, ist, dass die Spieler daran gewöhnt sind, ihre Spiele zu haben und zu besitzen, ähnlich wie bei DVDs. Das ist die Veränderung, die bei den Verbrauchern stattfinden muss. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass sie ihre CD- oder DVD-Sammlung nicht mehr besitzen. Das ist ein Wandel, der [bei Spielen] etwas langsamer vonstatten geht. Wenn sich die Spieler an diesen Aspekt gewöhnen … verlieren sie ihren Fortschritt nicht. Wenn Sie Ihr Spiel zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzen, ist Ihre Fortschrittsdatei immer noch da. Sie wurde nicht gelöscht. Man verliert nicht, was man im Spiel aufgebaut hat, oder seine Beschäftigung mit dem Spiel. Es geht also darum, sich damit anzufreunden, dass man sein Spiel nicht besitzt“, so Tremblay.

„Ich habe immer noch zwei Kisten mit DVDs. Ich verstehe definitiv die Perspektive der Spieler. Aber wenn die Leute dieses Modell annehmen, werden sie sehen, dass es diese Spiele weiterhin geben wird, dass der Service fortgesetzt wird und dass man auf sie zugreifen kann, wann immer man will. Das ist beruhigend.“

„Streaming ist auch eine Sache, die sehr gut mit einem Abonnement funktioniert. Man zahlt also, wenn man es braucht, und nicht ständig.“