Ubisoft: 1,3 Milliarden Euro Verlust im Geschäftsjahr 2026

Mit einem deutlichen Rückgang bei Umsatz und Buchungen hat Ubisoft ein schwieriges Geschäftsjahr 2025/26 abgeschlossen, während gleichzeitig eine umfassende Umstrukturierung vorangetrieben wird.
Der Jahresumsatz lag bei 1,4 Milliarden Euro und damit 21,8 Prozent unter dem Vorjahr. Die Net Bookings gingen um 17,4 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zurück. Besonders stark fiel der Einbruch im Schlussquartal aus, in dem Umsatz und Buchungen um 47,3 beziehungsweise 54 Prozent sanken.
Als Hauptgründe nennt das Unternehmen einen schwächeren Veröffentlichungsplan sowie den laufenden Umbau der internen Strukturen. Gleichzeitig stiegen die operativen Verluste deutlich von 196,5 Millionen Euro auf rund 1,3 Milliarden Euro.
Trotz der schwachen Zahlen zeigen sich einzelne Marken weiterhin stabil. Rainbow Six Siege erreichte im März über zehn Millionen monatlich aktive Spieler, während The Division 2 seine Buchungen im Jahresverlauf mehr als verdoppeln konnte. Auch Assassin’s Creed bleibt ein zentraler Faktor und verzeichnete über 30 Millionen Spieler sowie steigendes Engagement.
Weitere Titel wie Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest und For Honor konnten ebenfalls Wachstum erzielen. Insgesamt blieb der Backkatalog stabil und war ein wesentlicher Treiber der Einnahmen.
Im Zuge der Umstrukturierung wurden sieben Projekte eingestellt und sechs weitere verschoben. Dennoch verzeichnet Ubisoft weiterhin eine große Reichweite mit 36 Millionen monatlich aktiven Nutzern sowie insgesamt 129 Millionen Spielern auf Konsolen und PC.
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Ubisoft zunächst eine weitere Schwächephase, bevor ab 2027/28 wieder ein stärkeres Wachstum einsetzen soll. Das Unternehmen plant unter anderem die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced sowie weitere Premium-Titel auf Basis etablierter Marken.
Langfristig sieht sich Ubisoft durch die eingeleiteten Maßnahmen besser aufgestellt, um nachhaltiges Wachstum und stabile Einnahmen zu erzielen, auch wenn kurzfristig schwierige Entscheidungen und finanzielle Einschnitte notwendig sind.
41 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die haben halt auch kaum noch gute Spiele veröffentlicht. Die letzten guten Assassin’s Creed für mich waren Origins und Odyssey.
Watch Dogs hat man mit Legion glaube ich komplett an die Wand gefahren.
The Crew fand ich auch nur Teil 1 interessant, weil es neu und riesig war. Zwei und Motorfest konnten mich nie überzeugen.
Wie auch, wenn man Forza Horizon spielen kann? Star Wars Outlaws fand ich auch nicht gut. Daher kein Wunder, dass die Minus machen.
Einige Spiele wie Star Wars Outlaws hatten gute Ansätze, waren dann leider auf Dauer nicht besonders gut, wenn sich das nicht bessern sollte, dann war es das und Tencent übernimmt noch.
Puh… das sind keine schwachen Zahlen, das klingt nach nem Massaker…
Neben den üblichen 1-2 AAA(A) Releases pro Jahr, fehlen so 3-5 kleine und mittelgroße Feel Good Games, um einfach einen steten Output zu haben, und auch kleineren Projekten, aus denen dann auch mal neue große Ideen werden können, Chancen zu geben.
Sowas wie Eternal Strands, Atlas Fallen in den größen. Kleine Action Games und RPGs. Ubisoft war mal eine schöne Kreativschmiede und ist nur noch Korporate Mittelmaß.
Rayman, Child Of Light, Mario Rabbids, die AC Chronicles Ableger, Valiant Hearts
Sind zwar keine Millardenseller, aber kommen mit deutlich weniger Aufwand her, lockern die Entwicklerteams auf, ist gut fürs Karma und sorgt für Aufmerksamkeit.
Will nicht wissen wie sehr sich Ubi in den Arsch beißt Expedition 33 nicht umgesetzt zu haben.
E33 von Ubisoft wäre höchstwahrscheinlich einfach viel zu generisch geworden. Ohne Seele.
Brauch die noch einer? Gute Mitarbeiter , bekommen auch wieder einen guten Job.
Der Jahresumsatz liegt bei 1,5 Mrd. €. Der operative Verlust liegt aber bei 1,3 Mrd. $? Tolle Marge.😅
Da kann man nur hoffen, dass es zu einem sehr, sehr, sehr, sehr großen Teil an der Abschreibung der eingestellten Projekte liegt.
Das klingt erstmal schlimmer als es ist. Ca. 1 Milliarde sind aber Abschreibungen durch die ganzen eingestellten Spiele. Das ist in dem Sinne kein echter Verlust, sondern nur Buchungstechnisch. Die Zahlen waren auch schon beim letzten Bericht bekannt und sind keine Überraschung. Überraschung für manche, warum auch immer, ist nur dass Ubisoft erst 2027/28 wieder Gewinn macht, die richtigen gr. Spiele kommen erst wieder nächsten Jahr. Ich denke einige hatten gehofft das creed black flag schon der neue katalisator ist, vergessen aber dass es noch gar nicht draussen ist und die Zahlen, selbst die der Vorbestellungen im Bericht noch keine Bedeutung haben.
Wenn es wirklich 1 Mrd. an Abschreibungen für die eingestellten Spiele ist, dann ist das zumindest nur ein einmaliger Effekt.👍
Ja ist es, läßt man die Abschreibungen weg, war es eigentlich sogar ein gutes Jahr für Ubisoft, nicht das Beste aber keineswegs schlecht, bedenkt man das kaum was rauskam.
Lässt man 1 Mrd. für Abschreibungen weg, steht da immer noch ein operativer Verlust in Höhe von 0,3 Mio. €. Das ist immer noch sehr schlecht. De Branchenschnitt soll ja bei 15-20 % liegen, während es bei Ubisoft negativ ist. Hoffentlich verbessert sich das dann 2027/2028.
Wenn man nur Dreck serviert, muss man sich nicht wundern
Ich glaube auch nicht, dass es 2027/2028 für Ubi besser wird. Das haben sie nur gesagt, um die Aktionäre zu beruhigen.
Denn: wo sind gute, neue Games mit Innovationen? Jedenfalls nicht bei Ubischrott…
Autsch. Das ist viel. Einer wie ich, der echt viel Spaß mit den Spielen hat, kriegt da schon etwas Angst. Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Shadows, das sind alles großartige Spiele. Dennoch hat sich das Ubisoft teilweise selbst verschuldet. Dennoch freue ich mich auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced🙂
Das ist eigentlich der Tod für ein Unternehmen!
Sieht sehr düster aus für Ubisoft, gerade wenn die nächsten Titel nicht zünden.
War Shadows nicht deren letzte Hoffnung vor Tencent oder so? Wird man in Zukunft sehen, Black Flag dürfte ihnen auf jeden Fall eine Finanzspritze geben…